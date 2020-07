Wunschspieler kommt! ESVK sichert sich die Dienste einer absoluten FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Gerüchteküche hielt sich lang und hartnäckig. Die Aussage des neuen ESVK Trainers Rob Pallin, dass er zwei absolute Wunschspieler für...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Gerüchteküche hielt sich lang und hartnäckig. Die Aussage des neuen ESVK Trainers Rob Pallin, dass er zwei absolute Wunschspieler für die beiden noch offenen Kontingentstellen in seiner neuen Mannschaft hat, haben dieses Gerücht natürlich genauso genährt, wie der Fakt, dass der ESVK offenkundig auf der Suche nach einer Führungspersönlichkeit war.

Nach vielen Gesprächen zwischen Coach Rob Pallin, Geschäftsführer Michael Kreitl und Tyler Spurgeon selbst, ist der Transfer des 34 Jahre alten Kanadiers in die Wertachstadt nun endgültig perfekt.

Tyler Spurgeon ist auf der Mittelstürmerposition beheimatet und spielte von den letzten zehn Jahren, deren neun, in der multinationalen EBEL für die Teams aus Klagenfurt und Innsbruck. Dabei gilt der Linksschütze nicht nur als harter Arbeiter auf dem Eis, sondern auch als Unterzahlspezialist und war dazu über Jahre hinweg einer der besten oder gar der beste Bullyspieler der ganzen Liga. Weiter war der 180cm große und 86kg schwere Kanadier auch immer ein verlässlicher Scorer. In insgesamt 399 Spielen in der EBEL konnte der Mittelstürmer 129 Tore und 173 Torvorlagen auf seinem persönlichen Punktekonto verbuchen.

In den letzten vier Jahren führte Tyler Spurgeon den HC Innsbruck dabei auch als Kapitän auf das Eis. In seiner bisherigen Karriere konnte der Kanadier auch schon mehrere Meisterschaften feiern. Unter anderem gewann er zwei Mal den Titel in der WHL und gewann dazu mit den Kelowna Rockets den begehrten Memorial Cup sowie in der Saison 2012/2013 mit dem Klagenfurter EC den Meistertitel in der EBEL. Beim ESVK Kaufbeuren wird Tyler Spurgeon in der kommenden Spielzeit nun das Trikot mit der Rückennummer 19 tragen. Seiner neuen Heimat stattete der sympathische Kanadier vor kurzem auch schon einen Besuch ab und lernte dabei schon den einen oder anderen neuen Mannschaftskameraden und auch Mitarbeiter des ESVK kennen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zu Tyler Spurgeon: „Tyler Spurgeon war von Anfang an unser absoluter Wunschspieler. Schlussendlich hat es sich für uns gelohnt, dass wir sehr viel Zeit in diesen Transfer investiert haben und auch die nötige Geduld hatten, um die Sache schlussendlich auch über die Bühne zu bringen. Ein wichtiger Faktor war natürlich auch, dass Rob Pallin und Tyler Spurgeon über die Jahre in Innsbruck ein sehr gutes Verhältnis hatten und wir ihn dann gemeinsam von einem Wechsel nach Kaufbeuren überzeugen konnten. Tyler Spurgeon ist ein absoluter Führungsspieler, arbeitet auf dem Eis hart und konstant in beide Richtungen und kann dazu auch Scoren. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er eine tolle Bereicherung für unsere Mannschaft ist und unsere Fans viel Freude an ihm haben werden.“

Tyler Spurgeon zu seinem Wechsel nach Kaufbeuren: „Ich freue mich sehr nun ein Teil des ESV Kaufbeuren zu sein. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie in Kaufbeuren der Eishockey Sport gelebt wird. Die Fans scheinen hier unglaublich zu sein und die Stadt ist wirklich sehr schön und einladend. Ich bin absolut bereit für die neue Aufgabe und freue mich jetzt schon darauf, mit meiner leidenschaftlichen Art Eishockey zu spielen zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu können. Weiter hoffe ich auf viele Siege im Dress des ESVK.“