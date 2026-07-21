Wunschspieler kommt: Brandon Biro besetzt letzte offene Position der Löwen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Mit der Verpflichtung Brandon Biros schließen die Löwen Frankfurt ihre Kaderplanungen für die Saison 2026/27 vorerst ab.

Am Ende gelingt es den absoluten Wunschkandidaten für die offene Centerposition an den Main zu lotsen, wo der Kanadier einen Einjahresvertrag unterschreibt.

2016 verließ der mittlerweile 28-jährige Brandon Biro sein Heimatland Kanada, um für die Penn State University in der NCAA aufzulaufen. Auf Anhieb konnte der in Sherwood Park (Alberta) geborene Stürmer auf sich aufmerksam machen. In den vier Jahren an der Universität, die als eine der ältesten staatlichen Universitäten der USA gilt, sammelte Biro 116 Scorerpunkte (41 Tore, 75 Assists) in 138 Spielen. Dabei führte er das Team in seinem letzten Jahr sogar als Kapitän an.

Im März 2020 unterschrieb der Spielmacher, der zuvor nicht gedrafted wurde, einen Vertrag in der Organisation der Buffalo Sabres. Auf seine ersten Profi-Einsätze musste er trotzdem lange warten: Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass Biro erst im Februar 2021 sein Debüt feiern konnte – zunächst bei den Rochester Americans (AHL), dem Farmteam der Buffalo Sabres. In den folgenden Jahren entwickelte sich der Linksschütze dort zum Topspieler, der stets zu den besten Scorern im Team zählte. In 186 Spielen für die Americans erzielte Biro 49 Tore und bereitete 98 weitere vor. Zudem kamen sechs Einsätze in der NHL für die Buffalo Sabres hinzu, für die er zwei Tore machte.

Nachdem sein Vertrag in Buffalo auslief, unterschrieb der 178 cm große und 76 kg schwere Biro einen Vertrag in der Organisation der Seattle Kraken. Zu einem Einsatz für das NHL-Team kam es nie – dafür bestritt der schnelle Kanadier 61 Spiele im Trikot des AHL-Farmteams Coachella Valley Firebirds (7 Tore, 29 Assists).

In der abgelaufenen Saison verließ er erstmals in seiner Karriere Nordamerika und wechselte in die KHL. Dort schnürte er für Ak Bars Kazan und Spartak Moskau die Schlittschuhe und verbuchte 15 Punkte in 43 Spielen.

Brandon Biro: „Ich freue mich riesig darauf, Teil der Mannschaft zu werden. Ich weiß, dass der Klub gegen Ende der Saison große Fortschritte gemacht hat, und ich kann es kaum erwarten, daran anzuknüpfen. Ich freue mich schon sehr auf die Saison.“

Sportdirektor Jan Barta: „Unsere Geduld hat sich ausgezahlt! Brandon war von Beginn an unser Wunschkandidat für die Center-Position. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für die Löwen Frankfurt entschieden hat. Er vereint Spielintelligenz, Tempo und Disziplin. Zudem ist er ein starker Bullyspieler und wird in allen Spielsituationen Verantwortung übernehmen.“

Brandon Biro wird für die Löwen Frankfurt mit der Rückennummer 10 auflaufen.