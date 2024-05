Wunschspieler fÃ¼r den Angriff unterzeichnet in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Dane Fox haben sich die Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen auf einen Vertrag bis April 2025 geeinigt. Der 30-jährige Stürmer wechselt...

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Dane Fox haben sich die Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen auf einen Vertrag bis April 2025 geeinigt.

Der 30-jährige Stürmer wechselt aus der PENNY DEL von den Nürnberg Ice Tigers nach Elbflorenz und verfügt über die Erfahrung von sechs Spielzeiten im Oberhaus.

Zur Spielzeit 2014 wechselte der Kanadier aus dem Juniorenbereich in die ECHL, wo er in drei Jahren für Kalamazoo und Missouri in 197 Spielen 90 Tore erzielen und 82 Vorlagen beisteuern konnte. Den Sprung nach Europa wagte er 2017 mit seinem Wechsel nach Nürnberg. Für die Ice Tigers hat der Torjäger insgesamt 304 Spiele in der DEL bestritten und dabei 83 Tore erzielt sowie 90 Vorlagen gegeben.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Dane Fox haben wir unseren Wunschspieler im Angriff erhalten. Seine aggressive Spielweise geht dem Gegner unter die Haut. Durch seine Zweikampfstärke kreiert er einerseits Torchancen für seine Mitspieler und andererseits verfügt er über eine hervorragende Schusstechnik, weshalb er den Abschluss auch konsequent selbst sucht.“

Nach seinem zweiten Jahr in Franken schnürte Fox die Schlittschuhe 2019/2020 für eine Spielzeit in Dänemark für Frederikshavn (24 Tore und 35 Vorlagen in 48 Spielen) ehe er wieder nach Nürnberg zurückkehrte.

Dane Fox, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich kann auf eine gute Zeit in Nürnberg zurückblicken, freue mich nun aber umso mehr auf eine neue Herausforderung. Dresden kenne ich bereits durch die Turnierteilnahme mit den Ice Tigers. Die Verantwortlichen konnten mich schnell von ihrem sportlichen Konzept und ihren Zielen überzeugen. Ich komme zu den Eislöwen, weil ich um die Meisterschaft mitspielen möchte.“

Aktueller Kader 2024/2025

Janick Schwendener, Vincent Hessler, Oliver Granz, Tariq Hammond, David Suvanto, Samuel Schindler, Bruno Riedl, Arne Uplegger, Mitch Wahl, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Ricardo Hendreschke, Nicolas Schindler, Sebastian Gorcik, Yannick Drews, Tomas Sykora, Johan Porsberger, Travis Turnbull, Tomas Andres, Dane Fox