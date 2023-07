Wunsch nach vorzeitiger Vertragsauflösung: Zach Redmond schlägt das nächste Kapitel in seinem Leben auf

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in der kommenden Saison ohne seinen Verteidiger Zach Redmond auskommen. Der 34-jährige US-Amerikaner hat...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in der kommenden Saison ohne seinen Verteidiger Zach Redmond auskommen.

Der 34-jährige US-Amerikaner hat überraschend um Auflösung seines gültigen Kontrakts gebeten. Dieser Bitte kam die sportliche Leitung des viermaligen deutschen Meisters nach sehr konstruktiven und freundschaftlichen Gesprächen mit dem Spieler nach und löste das Vertragsverhältnis auf.

Zach Redmond: „Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, meine Karriere in Europa abzuschließen. Letztlich haben mich persönliche und familiäre Gründe bewogen, diese schwere Entscheidung zu fällen. Ich schlage nun das nächste Kapitel in meinem Leben auf. Mein großer Dank gilt den Fans, meinen Teamkameraden und der gesamten Organisation für die großartige Zeit in München.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Redmonds Wunsch nach vorzeitiger Vertragsauflösung kam überraschend. Seine Gründe waren für uns jedoch absolut nachvollziehbar. Die Art und Weise seiner Kommunikation zeugt von Größe. Jener Größe, die er in den vergangenen drei Jahren auch Tag für Tag auf dem Eis verkörpert hat. Was uns bleibt, ist uns bei Zach und seiner Familie herzlich zu bedanken und ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft zu wünschen.“

Der ehemalige NHL-Spieler Redmond wechselte im Sommer 2020 in die bayerische Landeshauptstadt. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte der DEL-Verteidiger des Jahres 2022 insgesamt 165 Ligapartien für die Red Bulls, dabei sammelte er 125 Scorerpunkte (39 Tore, 86 Assists). Hinzu kommen 18 Begegnungen in der Champions League (3 Tore, 11 Assists). In der letzten Saison gewann er mit den Münchnern die deutsche Meisterschaft.

