„WÃ¼rde mich als technisch sehr guten Spielertyp bezeichnen“ – Neuzugang Nils MÃ¼nzberg bietet den Mighty Dogs weitere Optionen

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs gehen ihren Weg mit den jungen Wilden weiter.

Mit dem 20-jährigen in Erfurt geborenen Stürmer Nils Münzberg kommt eine weitere Option für Headcoach Andreas Kleider aus Thüringen nach Unterfranken. Der 1,82m große Linksschütze war zuletzt beim Oberligisten TecArt Black Dragon Erfurt unter Vertrag und erhält bis Ende November ´22 einen Vertrag mit Option auf eine Verlängerung bis Saisonende. Zur Saison 2018/2019 wagte Nils sogar den Sprung über den großen Teich nach Kanada und war für eine Saison in der GMHL bei den Meaford Knights aktiv. Gerald Zettner freut sich, dass man einen weiteren jungen und hungrigen Spieler für Schweinfurt gewinnen konnte:

„Mit Nils kommt ein weiterer junger und überaus motivierter Spieler zu uns, weshalb er perfekt in unser Konzept passt. Wir hoffen, dass er sich bei uns entsprechend weiterentwickelt und wir ihn dann auch längerfristig an uns binden können“.

Wie üblich muss auch Nils ein paar Fragen beantworten.

MD: Herzlich Willkommen bei den Mighty Dogs, Nils! Kurz und Knapp – warum der Wechsel nach Schweinfurt?

Nils: Kurz und Knapp – ich will mich endlich beweisen können! Leider habe ich in Erfurt nicht wirklich das Vertrauen gespürt und da kamen mir die Gespräche mit Schweinfurt ganz recht.

MD: Wenn man dich bei den bekannten Statistikportalen für Eishockey nachschlägt, wird man ernüchternd feststellen, dass bei dir viele Nullen auftauchen. Wie kam das zustande?

Nils: An den Spieltagen stand ich auf den Spielberichtsbögen, obwohl ich aber nicht gespielt habe. So kann man natürlich schwer Scorerpunkte sammeln. Dadurch das ich des Öfteren in Dresden bei der U20 ausgeholfen habe, konnte ich dort Spielpraxis sammeln.

MD: Neben dem, dass Du dich beweisen möchtest. Was erhoffst Du dir noch in deiner Zeit in Schweinfurt – vorerst bis Ende November?

Nils: Einen erfolgreichen Start mit dem Team in die Saison und eine entsprechend gute Position in der Tabelle erreicht zu haben.

MD: Welcher Spielertyp bist Du? Also worauf können sich die Fans in Schweinfurt bei dir einstellen?

Nils: Selbst würde ich mich als technisch sehr guten Spielertyp bezeichnen, aber der auch alles dafür tut, dass man als Sieger mit dem Team vom Eis geht.

MD: Was hat dich zum Eishockey gebracht?

Nils: Durch meinen Papa! Wir haben uns immer gemeinsam Spiele angeschaut und eines Tages hat er mich gefragt, ob ich es nicht mal probieren möchte.

MD: Erfurt – Schweinfurt. Durchaus eine kleine Strecke. Wirst Du nach Schweinfurt ziehen oder vorerst über die A71 pendeln?

Nils: Ich werde erstmal in Schweinfurt Leben.

MD: Was ist dir bereits über die Stadt am Main und dem Verein bekannt?

Nils: Tatsächlich ist mir über die Stadt und dem Verein noch nicht all zu viel bekannt, aber habe von Freunden gehört, dass es eine schöne und gepflegte Stadt sein soll. Und bezüglich Verein bin ich schon sehr neugierig auf den Icedome, die neuen Kollegen und natürlich auf die Fans.

Der Kader ist mit der Verpflichtung von Nils Münzberg weiterhin noch nicht abgeschlossen, wie Gerald Zettner mitteilt:

„Wir sehen aktuell weiterhin Bedarf in der Verteidigung und sind auch in Gesprächen mit interessanten Kandidaten. Ob sich was ergibt, ist noch offen. In Panik werden wir aber nicht verfallen und auf Teufel komm raus Spieler verpflichten.“

Der Vorverkauf für die Saisonkarten lief indes bisher und am 30.08.2022 von 16.30 bis 18.30 Uhr gibt es letztmalig die Möglichkeit, sich die Saisonkarte zum Vorjahrespreis (gilt ausschließlich für Saisonkarteninhaber der letzten Saison!) zu erwerben. Alle anderen Interessierten können natürlich auch in die Overtime kommen und sich die Saisonkarte für 2022/2023 holen!