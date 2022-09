Wuchtiger AHL-StÃ¼rmer fÃ¼r die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Exakt 10 Tage vor dem Beginn der neuen Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League verstärken die Steinbach Black Wings...

Linz. (PM Black Wings) Exakt 10 Tage vor dem Beginn der neuen Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League verstärken die Steinbach Black Wings noch einmal ihren Angriff.

Mit dem 25-jährigen Kanadier Graham Knott verpflichten die Stahlstädter einen kräftigen und universell einsetzbaren Stürmer, mit mehr als 200 Spielen Erfahrung in der American Hockey League.

Memorial Cup Champion

Graham Knott kann trotz seines jungen Alters bereits auf einen eindrucksvollen Karriereverlauf zurückblicken. Den Anfang seiner erfolgreichen Laufbahn machte der 191 cm große Power Forward in der Ontario Hockey League, einer der drei besten kanadischen Juniorenligen. Nachdem er den Großteil seiner Ausbildung bei den Niagara IceDogs verbrachte, wechselte Knott 2016/17 zu den Windsor Spitfires. Mit den Spitfires zog der Zwei-Wege-Stürmer auf Anhieb ins Finale ein und krönte sich mit insgesamt 39 Punkten (13 Tore) in dieser Spielzeit zum Memorial Cup Champion.

NHL Draftpick der Chicago Blackhawks

Auf Knott aufmerksam wurden bereits vor der gewonnenen Meisterschaft auch die Scouts der NHL. Im Jahr 2015 sicherten sich die Chicago Blackhawks an der 54. Position des NHL Drafts die Dienste des Stürmers. Daraufhin etablierte sich der 87 Kilo schwere Stürmer ab 2017 für zwei Spielzeiten beim Minor League Team, den Rockford IceHogs in der American Hockey League. Via Trade wechselte Knott anschließend in die Organisation der Pittsburgh Penguins, in der er zwischen 2019 und 2021 auch für vier verschiedene Teams knapp 100 Einsätze in der ECHL sammelte.

In der vergangenen Spielzeit arbeitete sich Knott zurück in die AHL, erzielte in 70 Spielen 26 Punkte (13 Tore) und kämpfte sich mit den Milwaukee Admirals bis ins Viertelfinale vor.

Bei den Steinbach Black Wings wird Knott Ende dieser Woche erwartet und ist im System von Head Coach Philipp Lukas als Mittelstürmer geplant.

Stimmen:

Chefscout Rick Nasheim: „Graham ist ein großgewachsener Stürmer, der an beiden Enden des Eises sehr hart arbeitet. Er ist bei uns am Center geplant, kann aber auch am Flügel spielen. Auch am Face-Off ist er sehr stark, ein Bereich, in dem wir uns noch verbessern müssen.“

Graham Knott: „Ich habe viel Gutes über die Stadt und die Mannschaft gehört und kann es nicht erwarten loszulegen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft so gut wie ich kann weiterzuhelfen und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Mit meiner Größe fühle ich mich im Getümmel vor dem Tor sehr wohl und will dort Raum für meine Teamkollegen schaffen.“