„Wraneschitz war heute unser bester Spieler“ – Capitals feiern gegen KAC ersten Sieg der Pre-Season

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verbuchen in Klagenfurt den ersten Sieg der laufenden Pre-Season für sich.

Gegen den EC-KAC setzen sich die Wiener mit 5:2 durch. Ex-KAC-Topscorer Rok Ticar bringt die Caps in der 13. Minute mit einem Powerplay-Tor in Führung. Matt Fraser gleicht in der 30. Minute aus, doch nur 17 Sekunden später erzielt Lukas Kainz den erneuten Führungstreffer für die Caps. Nick Petersen sorgt im Powerplay allerdings für den erneuten Ausgleich (33.). Im Schlussdrittel sind nur 19 Sekunden gespielt, da bringt Trevor Cheek die Wiener wieder in Front. Hampus Eriksson sorgt mit seinem Tor in der 50. Minute für die Vorentscheidung. Den Endstand markiert Michal Stinil ins leere Tor (60.). Für die spusu Vienna Capitals geht es am morgigen Samstag an Ort und Stelle um 19:15 Uhr mit einem Testspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg weiter.

Caps-Headcoach Marc Habscheid konnte gegen den EC-KAC auf den genesenen Stefan Warg zurückgreifen. Der Schwede absolvierte seinen ersten Einsatz im Caps-Trikot wie Neuzugang Rok Ticar. Der Slowene, der mit den Rotjacken im Jahr 2021 die Meisterschaft gewann und zuletzt zweimal in Folge Topscorer der Klagenfurter war, schloss sich den Wienern im Laufe dieser Woche an. Der angeschlagene Mathias Böhm wartet hingegen weiterhin auf seinen ersten Einsatz der Vorbereitung. Max Stiegler und Timo Pallierer wurden gegen die Rotjacken nicht eingesetzt. Sebastian Wraneschitz bekam im Tor das Vertrauen geschenkt. Dieses zahlte der Wiener mit einer Glanzleistung zurück. Schon in der zweiten Minute musste der Caps-Schlussmann bei einem Schuss von Simeon Schwinger zupacken. Eine Minute später fuhr Armin Preiser auf KAC-Goalie Florian Vorauer zu, wurde aber von einem Verteidiger regelwidrig zurückgehalten. Das erste Powerplay des Spiels war die folgerichtige Konsequenz. In diesem hat Vorauer gleich alle Hände voll zu tun. Erst versuchte es Evan Weinger vergebens, auch bei Ticars anschließenden Versuchen war bei Vorauer Schluss. Das Powerplay der Wiener wurde aber frühzeitig durch eine Strafe gegen Michal Stinil abgebrochen. Nick Petersen hatte die beste Gelegenheit für einen aktiven, aber ungefährlichen KAC. Nach einem Save von Wraneschitz gegen Marcel Witting waren die Wiener wieder komplett. In der 12. Minute wurde den Caps das nächste Powerplay zugesprochen. Die Gelb-Schwarzen nutzten dieses in Form von Rok Ticar eiskalt aus (13.). Der ehemalige Klagenfurter netzte in seinem ersten Spiel für die Caps. Eine Minute später blieb ein Schuss von Steven Strong im Verkehr stecken. Die Hausherren durften sich in der 15. Minute wieder in Überzahl versuchen, wirklich gefährlich wurde es aber erst in der 17. Minute, als Wraneschitz erst bei einem Schuss aus dem Rückraum aufpassen und in weiterer Folge den Rebound entschärfen musste. Dies gelang dem Wiener, die Caps waren kurz darauf wieder vollzählig. Thomas Vallant fand in der 17. Minute mit einem Schlagschuss in Wraneschitz seinen Meister. Einen Pass von Zintis Zusevics konnte Lukas Kainz im Slot stehend nicht verwerten (20.).

Das zweite Drittel wurde mit einem Schuss aus der Distanz durch Oskar Drugge eröffnet, den Weg ins Tor fand der Puck allerdings nicht. In der 25. Minute konterte Patrick Antal die KAC-Defensive aus, doch wieder griff ein Rotjacken-Verteidiger unerlaubt ein. Das nächste Powerplay für die Caps war die Folge. Die beste Chance fanden allerdings die Hausherren durch einen Konter vor. Die Caps-Defensive konnte im letzten Moment allerdings klären. In der 27. Minute standen zu viele Capitals-Spieler auf dem Eis, nächstes Powerplay für Klagenfurt. Jan Mursak und Raphael Herburger konnten Wraneschitz aber auch nicht überwinden. In der 30. Minute schlug der Puck dann doch im Tor der Wiener ein. Matt Fraser fälschte einen Schuss von Maximilian Preiml erfolgreich zum Ausgleich ab. Nur 17 Sekunden später fand Leon Wallner den späteren Torschützen Lukas Kainz mit einem sehenswerten Rückhand-Pass. Wallner ist durch diesen Assist der einzige Caps-Spieler, der in allen drei Pre-Season-Spielen einen Scorer-Punkt verzeichnen konnte. In der 33. Minute gab es erneut eine Überzahlsituation für den KAC. Die Rotjacken glichen durch Nick Petersen aus (33.). Zwei Minuten später scheiterte Stinil mit einer Riesen-Chance an Vorauer, Weinger setzte den Tschechen zuvor mit einem langen Pass traumhaft in Szene. In der 40. Minute feuerte Warg den Puck am Tor vorbei.

Im Schlussdrittel dauerte es nur 19 Sekunden, ehe die Caps erneut den Führungstreffer erzielten konnten. Weinger brachte den Puck mit viel Tempo vor das KAC-Tor, wo Trevor Cheek die Scheibe an Vorauer vorbeibrachte (41.). In der 43. Minute gab es wieder ein Powerplay für die Caps. In Unterzahl zimmerte Thomas Hundertpfund den Puck an die Stange, ehe eine weitere Caps-Strafe zum nächsten Vier-gegen-Vier führte. Im anschließenden Powerplay schoss Clemens Unterweger den Puck am Tor vorbei (46.), kurz darauf waren auch die Wiener wieder komplett. In der 47. Minute scheiterte Weinger mit einem One-Timer an Vorauer, zwei Minuten später behielt Wraneschitz gegen Manuel Ganahl die Oberhand. In Minute 50 feuerte Hampus Eriksson den Puck zur Vorentscheidung ins kurze Eck. Im Anschluss wurde es mitunter ruppiger, Mursak fiel mit einem harten Check gegen Nico Brunner auf. In der 53. Minute wurden Cheek und ein Klagenfurter nach einem Handgemenge für je zwei Minuten ausgeschlossen. Wenige Sekunden später konterten die Wiener blitzsauber. Stinil konnte den Wallner-Pass aber nicht verwerten. In der 55. Minute behielt Wraneschitz bei einem Vallant-Schuss die Übersicht. Eine Minute später wurden die Streithähne Antal und Mursak in die Kühlbox verfrachtet. In der 58. Minute nahmen die Gastgeber Torhüter Vorauer vom Eis, doch auch mit der Brechstange gelang den Klagenfurtern kein weiterer Treffer. Stinil setzte in der letzten Minute mit seinem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt.

EC-KAC – spusu Vienna Capitals 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Tore KAC: Matt Fraser (30.), Nick Petersen (33./PP1)

Tore CAPS: Rok Ticar (13./PP1), Lukas Kainz (30.), Trevor Cheek (41.), Hampus Eriksson (50.), Michal Stinil (60./EN)

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals: „Der heutige Sieg war nur ein weiterer Schritt des Weges, den wir zu gehen haben. Man sieht, dass sich die Spieler schon aneinander gewöhnen und die Struktur besser sitzt. Wraneschitz war heute unser bester Spieler. Er hat einige wichtige Paraden vollbracht, er war einfach grundsolide. Sebastian ist zwar noch ein junger Mann, aber hat einen großen Körper. Er füllt das Tor gut aus und ist ein ehrgeiziger Sportler. Schon in seinem ersten Spiel für uns hat Ticar seine hohe Eishockey-Intelligenz unter Beweis gestellt. Rok ist klug und hat gute Hände, er wird uns mit seiner Ruhe und Qualität auf jeden Fall weiterhelfen.“

