World Juniors Spielplan verÃ¶ffentlicht: Deutschland startet gegen USA

München. (PM DEB) Die 2025 IIHF-U20-Weltmeisterschaft rückt näher, und der offizielle Spielplan steht nun fest.

Das Turnier findet von Donnerstag, den 26. Dezember 2024, bis Sonntag, den 5. Januar 2025, in der kanadischen Hauptstadt Ottawa statt. Deutschland trifft in der Gruppe A auf die USA, Finnland, Gastgeber Kanada und Lettland. Den Auftakt macht das deutsche Team am 26. Dezember um 20:30 Uhr deutscher Zeit im Canadian Tire Centre gegen den Titelverteidiger aus den USA.

Sportdirektor Christian Künast: „Die IIHF-U20-Weltmeisterschaft ist für unsere jungen Spieler die höchste internationale Bühne im Eishockey. Unser klarer Fokus als Team liegt auf dem Klassenerhalt. Wir werden uns gezielt auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten, um bestmöglich in das Turnier zu starten. Besonders wichtig ist es, dass unsere Spieler bis zur Weltmeisterschaft auch in ihren Vereinen die nötige Spielzeit auf höchstem Niveau erhalten, um optimal vorbereitet zu sein.“

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft:

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

29./30.12.2024 | 1:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Weitere Informationen zur Übertragung der Spiele folgen in Kürze.