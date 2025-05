„Work-Sieg“ gegen die „harte Nuss“ Kasachstan: DEB-Team holt 2. Erfolg im 2. Spiel, StÃ¼tzle schaut zu und ist ab jetzt richtig dabei

Herning. (PM MagentaSport) Es läuft weiter beim DEB-Team – wenngleich nicht mehr so rund wie am Samstag gegen Ungarn.

Von einer „harten Nuss“ und einem „Work-Sieg“ sprach Harold Kreis im Anschluss an das 4:1 gegen Kasachstan. Einerseits lobte der Bundestrainer die Mentalität nach dem zwischenzeitlichen Rückstand: „Die Mannschaft glaubt unheimlich an sich. Sie haben einen unglaublichen Teamspirit. Wir mussten heute mit einem Rückstand umgehen. Sie arbeiten hart.“ Kreis hob aber auch die 12 Turnovers nach dem 2. Drittel heraus. „Das lag auch daran, dass wir Eishockey spielen wollten. Aber wir haben gesagt, dass wir sorgfältiger mit der Scheibe in der Offensivzone umgehen müssen.“

Weiter geht es für die deutsche Auswahl am Dienstag, im Duell gegen Norwegen (live ab 15.30 Uhr). Dann wird auch NHL-Star Tim Stützle zur Verfügung stehen: „Er hat das Spiel heute geschaut. Ich hoffe, dass er noch mehr Lust aufs Icing hat, nachdem er die Spiele gesehen hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er morgen im Training dabei.“ Wie er Stützle einbauen will, darüber wollte sich Kreis nicht weiter äußern.

WM: Deutschland – Kasachstan 4:1

Zweites Spiel, zweiter Sieg für das DEB-Team. Maximilian Kastner, Wojciech Stachowiak, Lukas Reichel und Lukas Kälble drehten die Partie nach dem kasachischen Führungstreffer. In der Tabelle reiht sich die Mannschaft von Harold Kreis weiterhin hinter der USA auf Platz 2 ein. Am Dienstag, ab 15.30 Uhr geht es weiter gegen Norwegen. Dann kann der Bunestrainer Kreis auch auf NHL-Topstar Tim Stützle zurückgreifen.

Harold Kreis, Bundestrainer: „Heute war es eine harte Nuss. Kasachstan macht viel Druck nach vorne. Die haben auch viel Druck in der Defensivzone gemacht. Wir haben nach dem 2. Drittel thematisiert, dass wir 12 Turnovers hatten. Die Jungs hatten das im letzten Drittel korrigiert, da hatten wir nur noch 5. Das lag auch daran, dass wir Eishockey spielen wollen, aber wir haben gesagt, dass wir sorgfältiger mit der Scheibe in der Offensivzone umgehen müssen. Wenn wir geradlinig tief gespielt haben, auf der Länge, von Torlinie zu Torlinie, machen wir es ihnen schwer, gegen uns ein Tor zu schießen.“

…wie wichtig es war, Resilienz zu zeigen: „Die Mannschaft glaubt unheimlich an sich. Sie haben einen unglaublichen Teamspirit. Wir mussten heute mit einem Rückstand umgehen. Aber die Mannschaft hat das einfach zur Kenntnis genommen, dass wir zurückliegen, weitergespielt. Sie arbeiten hart. Das war heute ein Work-Sieg. Es war absolut verdient.“

…ob es schon Gespräche mit Tim Stützle gab: „Ich habe noch nicht mit ihn gesprochen. Ich hatte gerade die Gelegenheit, ihn unten vor der Kabine zu begrüßen. Er hat das Spiel heute geschaut. Ich hoffe, dass er noch mehr Lust aufs Icing hat, nachdem er die Spiele gesehen hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er morgen im Training dabei. Bei den 16.20-Uhr-Spielen ist die Handhabung, dass wir eher nicht mehr aufs Eis gehen, auch weil die Jungs ein bisschen müde sind. Wir gehen lieber morgen aufs Eis. Dann haben wir eine längere Regeneration bis zum nächsten Spiel. Ein paar Ideen, wie wir ihn (Stützle, d. Red.) einplanen, haben wir auch.“

Maximilian Kastner, Spieler Deutschland: „Es läuft gut. Das war ein super Screening von Hagi. Ich konnte mir die Ecke quasi aussuchen. Deswegen bin ich froh, dass er reingegangen ist. Wir nehmen den Sieg. Die 3 Punkte sind sehr wichtig. Im Verlauf des Turniers brauchen wir die Punkte sicher. Es ist egal, ob es jetzt 4:1 ist. Hauptsache wir haben gewonnen.“

Lukas Kälble, Spieler Deutschland, über seine gute Tor-Quote bei Weltmeisterschaften: „Ich bin einfach froh, dass es bis jetzt so gut geklappt hat. Heute muss ich Hagi ein Riesenkompliment geben. Der hat so gut gescreent, da musste ich gefühlt nur noch das Tor treffen. Ich bin einfach froh, dem Team in jeder Art und Weise helfen zu können.“

Wie Stützle seinen Weg noch zur WM fand – mehr in Folge 1 der Content-Serie #EishockeyDeutschland

