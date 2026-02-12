Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
„Wollen in den kommenden Jahren die Weichen stellen, um wieder nÃ¤her an die Spitze heranzurÃ¼cken“ – Grizzlys Wolfsburg verlÃ¤ngern mit ihrem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Duo

Hartmut Rickel, Klaus Mohrs und Karl-Heinz Fliegauf - Â© Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys stellen wichtige Weichen fÃ¼r die kommenden Jahre: Mit Karl-Heinz Fliegauf und Hartmut Rickel haben nun beide GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Niedersachsen ihren Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028 verlÃ¤ngert.

Fliegauf, einst selbst Eishockeyprofi, arbeitete nach seinem Karriereende bereits als General Manager fÃ¼r die Augsburger Panther und die Frankfurt Lions, ehe 2007 der Schritt nach Wolfsburg folgte. Der gebÃ¼rtige Peitinger Ã¼bernahm die AutostÃ¤dter im Februar und stieg mit ihnen direkt in Deutschlands hÃ¶chste Spielklasse auf.

2009 gab es mit dem Triumph im DEB-Pokal und dem Erreichen der Playoffs die ersten groÃŸen Erfolge. Doch damit noch lange nicht genug: Mit Fliegauf, der seit Januar 2013 zusÃ¤tzlich zu seiner Sportdirektor-TÃ¤tigkeit auch als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fungiert, etablierten sich die Grizzlys in der PENNY DEL und wurden viermal Vizemeister (2011, 2016, 2017, 2021).
DarÃ¼ber hinaus qualifizierten sich die Grizzlys unter seiner FÃ¼hrung dreimal fÃ¼r die Champions Hockey League und nahmen 2011 erstmals am renommierten Spengler Cup in Davos teil. Mit seiner VertragsverlÃ¤ngerung bis 2028 steht nun auch fest, dass der 65-JÃ¤hrige im kommenden Jahr sein 20-jÃ¤hriges DienstjubilÃ¤um in der Wolfsburger Eis Arena feiern wird.

Seit rund acht Jahren als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im Bereich Finanzen & Controlling ist Hartmut Rickel tÃ¤tig. Der gebÃ¼rtige Braunschweiger kennt die Region bestens und gehÃ¶rt der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Volkswagen Group Services GmbH an.

Der 60-JÃ¤hrige hat in seiner beruflichen Laufbahn darÃ¼ber hinaus mehrere FÃ¼hrungspositionen im Volkswagen-Konzern, dem Hauptsponsor der Grizzlys, bekleidet, und ist im Sport der Region zu Hause.

In seiner Zeit bei den Niedersachsen fÃ¼hrte Rickel den Klub robust und solide durch die herausfordernde Corona-Zeit und steht gemeinsam mit seinem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Kollegen Fliegauf stets fÃ¼r eine seriÃ¶se FinanzfÃ¼hrung. Nun setzen beide ihren gemeinsamen Weg fort â€“ ganz nach dem Motto â€žnever change a winning teamâ€œ. Unter Fliegauf und Rickel haben sich die Grizzlys als verlÃ¤sslicher, ambitionierter und professionell gefÃ¼hrter Club in der PENNY DEL etabliert.

â€žWolfsburg ist fÃ¼r mich Ã¼ber die Jahre hinweg zugleich Heimat und Lebensmittelpunkt geworden. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch weiterhin gemeinsam mit meinem Team in der GeschÃ¤ftsstelle die Geschicke der Grizzlys mitgestalten kann. Ganz ausdrÃ¼cklich mÃ¶chte ich mich bei unserem Aufsichtsratsmitgliedern bedanken, die mir erneut das Vertrauen aussprechen, diese privilegierte Position ausÃ¼ben zu dÃ¼rfenâ€œ, kommentiert Fliegauf seine VertragsverlÃ¤ngerung.

Der 65-JÃ¤hrige fÃ¼gt im gleichen Atemzug hinzu: â€žSehr wichtig fÃ¼r meine Entscheidung war auch, dass sich die bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerkollegen Hartmut Rickel, der fÃ¼r die Grizzlys viel Zeit und Herzblut investiert, ebenfalls fortsetzt. Hartmut ist speziell als Bindeglied zum Volkswagen-Konzern fÃ¼r uns von elementarer Bedeutung. Alle zusammen wollen wir in den kommenden Jahren die wirtschaftlichen und sportlichen Weichen stellen, um wieder nÃ¤her an die Spitze heranzurÃ¼cken.â€œ

Hartmut Rickel ergÃ¤nzt: â€žIch freue mich sehr Ã¼ber das Vertrauen und die MÃ¶glichkeit, die Arbeit fÃ¼r die Grizzlys Wolfsburg fortzufÃ¼hren. Vor allem aber auch Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, gerade mit Charly und dem Team zusammen den eingeschlagenen Weg bei den wachsenden herausfordernden Rahmenbedingungen weiterentwickeln.â€œ

FÃ¼r den Aufsichtsrat begrÃ¼ÃŸt Klaus Mohrs als Vorsitzender ausdrÃ¼cklich die FortfÃ¼hrung in der Zusammenarbeit und betont: â€žSo wird es gelingen, die erfolgreiche Entwicklung weiter voranzutreiben. Mit beiden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern gibt es eine herausragende Zusammenarbeit.â€œ

