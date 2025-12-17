Wolfsburgs „Warrior“ verlängert vorzeitig bis 2027

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Der Kapitän bleibt an Bord: Die Grizzlys haben den Vertrag mit Kapitän Spencer Machacek frühzeitig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

Damit geht der „Warrior“ im Sommer in seine neunte Spielzeit bei den Niedersachsen.

2014 wechselte der Angreifer, der auf 25 Spiele (zwei Tore, sieben Vorlagen) für die Atlanta Trashers und die Winnipeg Jets in der NHL zurückblicken kann, in die PENNY DEL. Nach einem Jahr bei den Augsburger Panthern mit acht Treffern und 27 Vorlagen ging es für den Rechtsschützen weiter zu den Eisbären Berlin.

In der Hauptstadt stand der Kanadier in zwei Spielzeiten insgesamt 116-mal auf dem Eis und verbuchte in dieser Zeit neben 15 Toren stolze 34 Assists. Es folgte ein Jahr bei der Düsseldorfer EG. Machacek absolvierte alle 52 Begegnungen, trug sich 13-mal in die Torschützenliste ein und legte 15 weitere Tore vor.

2018 dann der Wechsel in den Allerpark. Schon in seiner zweiten Saison fungierte „Mach“ als Assistenzkapitän, ging voran und hatte großen Anteil daran, dass die Grizzlys in der Spielzeit 2020-2021 ins Finale der Playoffs einzogen.

2022 wurde Machacek der Nachfolger von Sebastian Furchner und trug fortan das „C“ auf der Brust. Seinen Torjägerinstinkt hatte er in den Jahren zuvor schon zweifelsohne entdeckt, doch in der Saison 2022-2023 setzte er neue Maßstäbe. In 55 Hauptrundenspielen erzielte der Außenstürmer 27 Treffer, in 14 Playoff-Partien kamen sechs weitere hinzu.

Machacek traf weiterhin fleißig, steht auch in dieser Saison schon wieder bei elf Toren und ist damit der gefährlichste Grizzly. Zudem geht der mittlerweile 37-Jährige weiterhin keinem Zweikampf aus dem Weg und ist in allen Situationen ein ganz wichtiger Baustein im Kader der Wolfsburger.

Nach nun siebeneinhalb Jahren darf der „Warrior“ auf 410 DEL-Spiele für die Grizzlys zurückblicken, in denen er 148 Tore erzielte und weitere 139 vorbereitete. Am 26. September stand Machacek im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings zum 600. Mal in der PENNY DEL auf dem Eis – und krönte dieses Jubiläum mit einem Doppelpack.

„Mit der vorzeitigen Verlängerung von Spencer wollen wir auch ein Zeichen der Kontinuität setzen. Nicht nur, dass er sich diese durch seine Leistungen auch verdient hat, sondern auch, weil seine Arbeit in der Kabine, auf dem Eis und in der Integration der Spieler herausragend ist. Er ist ein Spieler, der mit seiner professionellen Einstellung das ,Leading by Example‘ jeden Tag in vielen Bereichen vorlebt. Wir freuen uns sehr, dass ,Spenc‘ auch weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und unserer Organisation sein wird“, kommentiert Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys, die Vertragsverlängerung des Kapitäns.

