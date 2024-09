Wolfsburgs Phil Varone wird zum Spielverderber der Iserlohn Roosters – Die Goalies Weitzmann und Jenike ragen heraus

Wolfsburg. (MK) In einem intensiven und spannenden Spiel setzten sich die Grizzlys Wolfsburg nach einem 0:2 Rückstand doch noch mit 4:3 gegen die Iserlohn...

Intensives Anfangsdrittel mit vier Toren

Im Anfangsdrittel fuhr den Gästen in der dritten Spielminute gleich der Schreck in die Glieder. Verteidiger Emil Quaas musste in der Kabine nach einem harten Check von Wolfsburgs Chrobot behandelt werden, konnte aber später mit geklebter Nase weiterspielen. In der vierten Spielminute konnten die Roosters erstmals jubeln. Jentzsch fand im zweiten Versuch Ziegler als Abnehmer, der zentral stehend ins linke Eck zum 0:1 traf. Das Spiel wurde nickliger. Jentzsch und Grizzly Pfohl mussten nach eher harmlosem Faustkampf (9.) auf die Strafbank. Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel. O´Connor (11.) und Feser (12.) scheiterten aber an Iserlohns Goalie Jenike. Das erste Powerplay ging nach Chrobots Foul an Dietz zugunsten der Roosters, die durch Ugbekiles fulminanten Schlagschuss zum 0:2 (15.) trafen. Wolfsburg zeigte sich wenig beeindruckt. White scheiterte in der 17. Minute noch an Jenike, aber Ruckdäschel fand dann doch noch die Lücke zum 1:2 Anschlusstreffer. Iserlohns erste Strafe gegen Huss nutzten die VW-Städter durch Miele (19.) zum 2:2 Ausgleich. Schinko (20.) hätte sogar fast noch in der Schlussminute die Wolfsburger Führung geschafft. So ging es aber nach zwanzig intensiven Minten mit dem 2:2 Unentschieden in die Kabinen.

Roosters und das Torgestänge verbünden sich im zweiten Drittel

Wolfsburg kam schwungvoll aus der Kabine. Feser (23.) traf mit der ersten Großchance nur die Latte. Chrobot (24.) tat es ihm gleich und scheiterte am Pfosten. Ruckdäschels Strafe (25.) überstanden die Grizzlys unbeschadet. Wieder vollzählig rettete der bärenstarke Keeper Weitzmann mit einer Riesentat (27.) gegen Iserlohns Gersich. Der Ex-Iserlohner O´Connor nahm die nächste Wolfsburger Strafe (30.), die aber ohne Torerfolg für die Gäste verstrich. Glück für die Sauerländer, dass in der 33. Minute erneut der Pfosten für Jenike & Co rettete. Auf der Gegenseite rettete Weitzmann einmal mehr (38.) gegen Dal Colle. Ruckdäschels nächste Strafe (39.) blieb bis zur zweiten Pausensirene ungenutzt. Das Remis hatte weiterhin Bestand.

Iserlohns Colin Ugbekile sah bei MagentaSport in der Pause ein hart umkämpftes Spiel. „Wir müssen jetzt einfach weiterkämpfen und das Spiel gewinnen“, so seine klare Marschroute.

Varone wird Iserlohns Spielverderber

Vom Eröffnungsbully kommend hatten die Gäste sofort die Chance zur erneuten Führung, aber Boland verpasste den Rebound um Zentimeter. Die kämpferischen Iserlohner machten den technisch versierten Grizzlys in den ersten Minuten des Drittels das Leben weiter schwer. So sahen die 2843 Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, in dem Braun (48.) frei vor Jenike eine der wenigen glasklaren Chancen für die Gastgeber nicht verwerten konnte. Dann schlugen die Iserlohner wieder zu. Dal Colle war mit hohem Tempo unterwegs, bediente den freistehenden Huss, der humorlos zum 2:3 einnetzte. Zieglers Strafe nach exakt 52 Minuten nutzten dann die Hausherren durch Archibalds Abstauber zum 3:3 Ausgleich. Einmal mehr rettete Weitzmann (56.) gegen den nicht zu stoppenden Boland. In der Schlussminute wurde Varone zum Iserlohner Spielverderber. Der Ex-Düsseldorfer tankte sich durch die Iserlohner Reihen und überlistete auch Torwart Jenike zum 4:3 Siegtreffer der Grizzlys.

Iserlohn bleibt punktlos, Sonntag schwere Aufgaben für beide Teams

Die Iserlohn Roosters bleiben damit nach dem dritten Spieltag punktlos. Wolfsburg sammelte die Punkte vier bis sechs. Bestnoten verdienten sich an diesem Abend beide Goalies.

Am Sonntag reisen die Grizzlys zu den Löwen Frankfurt. Iserlohn will daheim gegen Ingolstadt die ersten Punkte endlich einfahren.

Tore: 0:1 (03.59) Ziegler (Jentzsch), 0:2 ()14:55 Ugbekile (Boland/Dal Colle) 5-4PP, 1:2 (16:36) Ruckdäschel (Varone/Melchiori), 2.2 (18:09) Miele (White/Machacek) 5-4PP, 2:3 (48:37) Huss (Dal Colle/Troock), 3:3 (53:15) Archibald (Caamano(Pfohl) 5:4PP, 4:3 (59:01) Varone (White/Melchiori)

Strafen: Wolfsburg 15 – Iserlohn 13

Schiedsrichter: Steingroß, Schrader

Strafen: 2843

Wolfsburg: Weitzmann – Melchiori, Ramage; Pfohl, O´Connor; Button, Krupp; Martinovic – Machacek, Miele, Schink; Archibald, Varone, Caamano; White, Feser, Ruckdäschel; Ramoser, Chrobot, Braun

Iserlohn: Jenike – Labrie, Huss; Dietz, Ugbekile; Quaas, Jobke; Nieleck – Ziegler, Gersich, Jentzsch; Virtanen, Burke, Troock; Dal Colle, Cornel, Boland; Rutkowski, Saffran, Alberg