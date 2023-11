Wolfsburgs Coach Mike Stewart: „In anderen Sportarten ist es vielleicht normal, aber in unserer Sportart haben die hier nichts verloren!â€œ

Artikel anhören Wolfsburg. (EM) Ihr Spiel haben die Grizzlys Wolfsburg in der Overtime mit 3:4 gegen Schwenningen verloren. Aber das wohl größte Kopfschütteln hatte...

Wolfsburg. (EM) Ihr Spiel haben die Grizzlys Wolfsburg in der Overtime mit 3:4 gegen Schwenningen verloren. Aber das wohl größte Kopfschütteln hatte Wolfsburgs Coach Mike Stewart nach dem Spiel.

Als der Coach der Grizzlys nach Spielende im Interview bei MagentaSport auf dem Eis stand, um das Spiel zu analysieren, unterbrach er das Interview. Grund war ein Zwischenfall auf der Tribüne. Der Ordnungsdienst musste laut Augenzeugen einschreiten.

„Es gibt ein bisserl Action unter den Fans. Sorry, ganz ehrlich die Fans kämpfen gegeneinander“, beschrieb Stewart die Szenen auf der Tribüne, die MagentaSport-Reporter Max Giesen von seinem Platz aus offensichtlich nicht sehen konnte. Mike Stewart fand dann auch sehr schnell glasklare Worte: „Es ist genau das, was wir im Eishockey nicht brauchen. In anderen Sportarten ist es vielleicht normal, aber in unserer Sportart haben die hier nichts verloren!“

Immerhin konnte der Wolfsburger Coach das Interview noch zu Ede führen.

Auf Nachfrage erklärte er, dass der Abgang von Sebastian Furchner zum Ligarivalen Fischtown Pinguins keine Auswirkungen auf das Spiel gehabt hat. „Furchi hat eine große Rolle hier als Spieler gespielt und dann ist er ins Management gerutscht. Aber wir sind alle Profis. Wir werden Furchi schon vermissen und wir wünschen ihm alles Gute. Aber nein, keine Ausreden“, so Mike Stewart.

Zum Spiel: 2503 Zuschauer sahen in der EisArena zunächst eine 2:0 Führung der Gastgeber durch Miele (8.) und Archibald (12.). Im Mittelabschnitt kamen die Wild Wings durch Trivellato (30.) auf 2:1 heran. Nur 36 Sekunden nach Wiederbeginn glich Hungerecker für die Schwenninger zum 2:2 aus. Damit aber noch nicht genug: Tylor Spink (52.) brachte die Gäste im Powerplay erstmals in Führung. Aber ganz ließen sich die Grizzlys die Butter nicht vom Brot nehmen. Machacek glich in der 55. Minute zum 3:3 aus. Die Entscheidung fiel in der Overtime, als erneut Hungerecker nach 2:16 auf Zuspiel von Görtz den Wild Wings den Zusatzpunkt sicherte.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Wolfsburg reist nach Berlin und Schwenningen empfängt Meister München.

Tore: 1:0 (8.) Miele (O’Connor/White), 2:0 (12.) Archibald (Schinko), 2:1 (30.) Trivellato (Larkin/Karachun), 2:2 (41.) Hungerecker (Tylor Spink/Görtz), 2:3 (52.) Tylor Spink (Görtz/Marshall), 3:3 (55.) Machacek (Miele/Zajac), 3:4 (63.) Hungerecker (Görtz).

Strafminuten: Wolfsburg 16 – Schwenningen 18

Schiedsrichter: Iwert, Schrader

Zuschauer: 2503

