Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Vertrag bis 2029! Wolfsburger Identifikationsfigur bleibt langfristig ein Grizzly
! +Grizzlys WolfsburgTransfers

Vertrag bis 2029! Wolfsburger Identifikationsfigur bleibt langfristig ein Grizzly

11. November 20252 Mins read71
Share
Fabio Pfohl von den Grizzlys Wolfsburg - © Marco Leipold / City-Press
Share

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er ist längst mit dem Klub und mit der Stadt verwurzelt – und er bleibt langfristig: Fabio Pfohl, von 2015 bis 2018 und wieder seit 2019 ein Grizzly, hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag langfristig um drei Jahre bis 2029 verlängert!

Mit acht DEL-Spielen für die Kölner Haie auf der Habenseite wechselte der damals 19-jährige Pfohl nach Wolfsburg. In seinem ersten Jahr verbuchte der Angreifer gleich mal acht Tore und 22 Assists, wurde schließlich mit den Grizzlys Vizemeister und zum Rookie des Jahres gewählt. Auch im folgenden Jahr ging es für Pfohl und die Niedersachsen bis ins Finale der Playoffs.

Nach drei erfolgreichen Jahren mit 147 Einsätzen in Schwarz und Orange (24 Tore, 54 Vorlagen) schloss sich „Pfohli“ 2018 erneut den Kölner Haien an. Nach etwas mehr als einer Spielzeit für die Domstädter (72 Spiele, elf Treffer, 32 Assists) holten ihn die Grizzlys im Herbst 2019 zurück in den Allerpark.

Seither steht der Linksschütze, der vor wenigen Wochen seinen 30. Geburtstag feierte, ununterbrochen für Schwarz und Orange auf dem Eis. Insgesamt stehen in Pfohls Vita mittlerweile 469 Spiele in der PENNY DEL, in dieser Zeit netzte er 60-mal ein und bereitete 169 Tore vor. Hinzu kommen insgesamt 19 Einsätze mit einem Treffer und acht Vorlagen in der Champions Hockey League.

In der Vergangenheit gehörte der 30-Jährige schon zum Mannschaftsrat, seit Beginn dieser Spielzeit läuft er stets mit einem „A“ auf der Brust auf.

Außergewöhnlich: Pfohl, der schon zuvor einige Male in der Verteidigung ausgeholfen hatte, verlängerte sein Arbeitspapier im Frühling 2024 um zwei Jahre. In diesem Zusammenhang gaben die Grizzlys auch bekannt, dass der in Wolfsburg heimisch gewordene Akteur künftig als Abwehrspieler auflaufen würde.

Seinen Instinkt für die Offensive hat „Pfohli“ dadurch nicht verloren – im Gegenteil. Der Linksschütze ist an der blauen Linie eine feste Größe im Powerplay und hat in der laufenden Saison bereits elf Scorerpunkte verbucht (ein Tor, zehn Vorlagen). Weitere sollen folgen – mindestens bis 2029.

„Natürlich sind wir sehr froh, dass sich Fabio langfristig an uns gebunden hat und somit klar zum Ausdruck bringt, dass Wolfsburg sein Zuhause ist und es langfristig bleibt. Er füllt mittlerweile seine Rolle nicht nur als spielerisch hoch veranlagter Verteidiger sehr gut aus, sondern hat sich inzwischen zu einem echten Führungsspieler und Gesicht der Grizzlys entwickelt“, betont Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

„Für mich war es sehr schnell klar, dass ich meinen Vertrag bei den Grizzlys langfristig verlängern möchte. Meine Frau kommt aus Wolfsburg, ich bin hier zu Hause. Ich möchte weiterhin alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind, und möchte Verantwortung übernehmen“, sagt Pfohl zu seiner Vertragsverlängerung.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

131
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Ein erfahrener Center für Dresden

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Kölner HaieTransfers

Haie verleihen jungen Verteidiger bis Sommer an Kassel Huskies

Köln. (PM Haie) Haie-Verteidiger Luca Münzenberger wird bis zum Sommer 2026 für...

By11. November 2025
! +Dresdner EislöwenTransfers

Ein erfahrener Center für Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Suche nach einem Center...

By11. November 2025
SC Langnau TigersTransfers

Julian Schmutz bleibt bis 2029 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und Stürmer Julian Schmutz haben den...

By11. November 2025
EV ZugTransfers

EV Zug verlängert Leihe von Sam Guerra

Zug. (PM EVZ) Der EVZ und der HC Lugano haben sich auf...

By11. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten