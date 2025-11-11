Vertrag bis 2029! Wolfsburger Identifikationsfigur bleibt langfristig ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er ist längst mit dem Klub und mit der Stadt verwurzelt – und er bleibt langfristig: Fabio Pfohl, von 2015 bis 2018 und wieder seit 2019 ein Grizzly, hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag langfristig um drei Jahre bis 2029 verlängert!

Mit acht DEL-Spielen für die Kölner Haie auf der Habenseite wechselte der damals 19-jährige Pfohl nach Wolfsburg. In seinem ersten Jahr verbuchte der Angreifer gleich mal acht Tore und 22 Assists, wurde schließlich mit den Grizzlys Vizemeister und zum Rookie des Jahres gewählt. Auch im folgenden Jahr ging es für Pfohl und die Niedersachsen bis ins Finale der Playoffs.

Nach drei erfolgreichen Jahren mit 147 Einsätzen in Schwarz und Orange (24 Tore, 54 Vorlagen) schloss sich „Pfohli“ 2018 erneut den Kölner Haien an. Nach etwas mehr als einer Spielzeit für die Domstädter (72 Spiele, elf Treffer, 32 Assists) holten ihn die Grizzlys im Herbst 2019 zurück in den Allerpark.

Seither steht der Linksschütze, der vor wenigen Wochen seinen 30. Geburtstag feierte, ununterbrochen für Schwarz und Orange auf dem Eis. Insgesamt stehen in Pfohls Vita mittlerweile 469 Spiele in der PENNY DEL, in dieser Zeit netzte er 60-mal ein und bereitete 169 Tore vor. Hinzu kommen insgesamt 19 Einsätze mit einem Treffer und acht Vorlagen in der Champions Hockey League.

In der Vergangenheit gehörte der 30-Jährige schon zum Mannschaftsrat, seit Beginn dieser Spielzeit läuft er stets mit einem „A“ auf der Brust auf.

Außergewöhnlich: Pfohl, der schon zuvor einige Male in der Verteidigung ausgeholfen hatte, verlängerte sein Arbeitspapier im Frühling 2024 um zwei Jahre. In diesem Zusammenhang gaben die Grizzlys auch bekannt, dass der in Wolfsburg heimisch gewordene Akteur künftig als Abwehrspieler auflaufen würde.

Seinen Instinkt für die Offensive hat „Pfohli“ dadurch nicht verloren – im Gegenteil. Der Linksschütze ist an der blauen Linie eine feste Größe im Powerplay und hat in der laufenden Saison bereits elf Scorerpunkte verbucht (ein Tor, zehn Vorlagen). Weitere sollen folgen – mindestens bis 2029.

„Natürlich sind wir sehr froh, dass sich Fabio langfristig an uns gebunden hat und somit klar zum Ausdruck bringt, dass Wolfsburg sein Zuhause ist und es langfristig bleibt. Er füllt mittlerweile seine Rolle nicht nur als spielerisch hoch veranlagter Verteidiger sehr gut aus, sondern hat sich inzwischen zu einem echten Führungsspieler und Gesicht der Grizzlys entwickelt“, betont Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

„Für mich war es sehr schnell klar, dass ich meinen Vertrag bei den Grizzlys langfristig verlängern möchte. Meine Frau kommt aus Wolfsburg, ich bin hier zu Hause. Ich möchte weiterhin alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind, und möchte Verantwortung übernehmen“, sagt Pfohl zu seiner Vertragsverlängerung.

