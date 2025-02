Wolfsburg: Saisonaus fÃ¼r Archibald – Kaspick kommt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg müssen im Saisonendspurt eine weitere bittere personelle Nachricht vermelden.

Für Stürmer und Führungsspieler Darren Archibald ist die Saison aufgrund einer Schulterverletzung vorzeitig beendet. Die Niedersachsen haben auf die jüngsten Ausfälle sehr schnell reagiert und ihre letzte Import-Lizenz an den Kanadier Tanner Kaspick (27) vergeben, der in Kürze zum Team stoßen wird.

Nach Center Justin Feser, der für unbestimmte Zeit ausfallen wird, müssen die Grizzlys durch den Ausfall von Darren Archibald ohne einen zweiten wichtigen Angreifer auskommen. Während bei Feser Hoffnung auf eine Rückkehr noch in der laufenden Saison besteht, wird Archibald in dieser Saison definitiv keine Partie mehr absolvieren können. Beide Spieler hatten sich ihre Verletzungen in der letzten Partie vor der Länderspielpause gegen Iserlohn zugezogen.

„Nach dem Ausfall von Justin trifft uns die Nachricht von „Archis“ Verletzung in dieser wichtigen Phase der Saison sehr hart. Zunächst wünschen wir beiden natürlich nur die beste Genesung. Speziell das Fehlen von „Archi“, der kein Saisonspiel mehr bestreiten kann und zu einer unserer wichtigsten Stützen sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zählt, muss die Mannschaft im Kollektiv kompensieren. Dahingehend wird jeder einzelne Spieler gefordert sein“, betont Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Grizzlys handeln schnell

Aufgrund der drastisch verschlechterten Personallage musste der Grizzlys-Manager äußerst schnell reagieren und konnte mit Tanner Kaspick einen neuen Stürmer unter Vertrag nehmen. Der 27-jährige Kanadier spielte zuletzt in der ICEHL für den italienischen Club Asiago. Zuvor war der Center und Linksschütze insgesamt sieben Jahre in der AHL unterwegs.

Die Grizzlys haben den Transfer und alle nötigen Unterlagen sehr schnell vorbereitet. Sollten alle Freigaben zeitnah eintreffen, könnte Kaspick, der die Trikotnummer 16 erhalten wird, schon am Abend beim Auswärtsspiel in Nürnberg im Kader stehen.

„Mit Tanner Kaspick konnten wir einen klassischen Zwei-Wege-Stürmer unter Vertrag nehmen. Aufgrund der schwierigen Lage auf dem Spielermarkt sind wir sehr froh, durch unser schnelles Handeln kurzfristig einen neuen Stürmer verpflichten zu können. Tanner war bis zuletzt im Spielbetrieb und wird sofort einsatzbereit sein“, erklärt Fliegauf.

