„Wolfsburg ist über die Jahre mein Zuhause geworden“ – Björn Krupp verlängert vorzeitig bis 2026

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg stellen die Weichen für die Zukunft und haben den Vertrag ihres langjährigen Verteidigers Björn Krupp vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Mit einer kurzen Unterbrechung spielt der 32-jährige Defensivspezialist seit 2014 für die Niedersachsen

Für den Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018 wird die kommende Spielzeit bereits die achte im Dress der Grizzlys. Insgesamt hat der 1,91 Meter große Verteidiger 394 Ligaspiele für Schwarz-Orange bestritten. In der vergangenen Spielzeit, die für die Grizzlys erst im Halbfinale der Playoffs endete, konnte Krupp seinen persönlichen Rekord von sechs Toren und neun Vorlagen erzielen.

Neben den Olympischen Spielen 2018 nahm Krupp an zwei Weltmeisterschaften teil. Mit den Grizzlys spielte er insgesamt dreimal in der Champions Hockey League.

„Wolfsburg ist über die Jahre mein Zuhause geworden. Wir können mit dieser Mannschaft und der gesamten Organisation in den nächsten Jahren sehr erfolgreiches Eishockey spielen. Es freut mich, dass ich ein Teil davon sein kann“, so Krupp.

„Björn ist ein physischer Spieler, den jede Mannschaft braucht und sehr gerne in den eigenen Reihen hat. Er liebt das aggressive Spiel und es kann für seinen Gegenspieler schon mal dunkel werden, wenn man mit ihm in die Ecken geht. Durch seinen Fleiß und Ehrgeiz hat er sich bei uns im Team einen hohen Stellenwert erarbeitet und ist zu einem ganz wichtigen Faktor in unserer Abwehr gereift. Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung können wir langfristig planen. Er wird ein sehr wichtiger Bestandteil unseres künftigen Kaders sein“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf zur Personalie.

