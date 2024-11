Wolfsburg: Der Captain bleibt ein Grizzly .

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Spencer Machacek um ein weiteres Jahr verlängert. Der 36-jährige Kanadier trägt seit...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Spencer Machacek um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 36-jährige Kanadier trägt seit 2018 das orangefarbene Trikot und gehört zu einer der wichtigsten sportlichen Säulen bei den Niedersachsen.

Der Kapitän und Publikumsliebling bleibt an Bord: Torjäger Spencer Machacek wird auch in der kommenden Saison für die Grizzlys Wolfsburg auflaufen. Für den „Warrior“ wird es die insgesamt achte Spielzeit beim Autostadt-Club sein.

In der laufenden Saison 2024-2025 kommt der Rechtsschütze, der seit drei Jahren das Kapitänsamt innehat, auf sieben Tore und 13 Vorlagen und steht damit in der Scorerliste der PENNY DEL auf Platz sechs. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten bei den Niedersachsen hat der Kanadier 133 Tore und 121 Vorlagen verbucht und zählt damit zu den erfolgreichsten Import-Stürmern in der PENNY DEL.

„Spencer spielt nach wie vor auf sehr hohem Niveau und verkörpert die Attribute der Grizzlys wie kein anderer in unserer Mannschaft. Er geht auf dem Eis voran, ist sich für keine Arbeit zu schade und ist durch seine professionelle Einstellung ein Schlüsselspieler und Vorbild in der Kabine“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

„Meine Familie und ich fühlen uns hier in Wolfsburg wie zu Hause. Es macht unheimlich viel Spaß, ein Teil der Organisation zu sein. Die Stadt, die Menschen und das Umfeld sind uns über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr hier sein zu dürfen und mit den Grizzlys hoffentlich erfolgreiches Eishockey spielen zu können“, erklärt Spencer Machacek.

