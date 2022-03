Wolfsburg bleibt ein unangenehmer Gegner fÃ¼r die DEG

Düsseldorf. (MR) Die Grizzlys gastierten zum letzten Aufeinandertreffen in der Hauptrunde dieser Saison im PSD BANK DOME. Und wie so oft nahmen sie beim...

Düsseldorf. (MR) Die Grizzlys gastierten zum letzten Aufeinandertreffen in der Hauptrunde dieser Saison im PSD BANK DOME. Und wie so oft nahmen sie beim 3:2 Sieg alle Punkte mit nach Niedersachsen.

Düsseldorf machte von Beginn an mächtig Druck und kam früh konsequent zum ersten Treffer. D’Amigo beendete seine Durststrecke. Die Grizzlys fanden die ersten 6, 7 Minuten so überhaupt nicht statt. Doch die DEG konnte hier nicht weiter nachlegen. Anschließend ging es hin und her. Es ging bereits auf das Drittelende zu, als zunächst Eder eine Riesenchance hatte. Im Gegenzug wurde es eng vor Hane, er konnte den ersten Schuss nicht festhalten, und Enlund hatte keine Mühe, am freien Pfosten einzuschieben. Die erste Strafe des Spiels traf Düsseldorfs Järvinen, ein schlechter Schuss aus der eigenen Ecke landete im gegnerischen Schläger. Wieder Gewühl vor dem Tor, Hane im letzten Moment kratzte die Scheibe von der Linie. Nach Videostudium erkannten auch die Unparteiischen, dass das Spielgerät die Linie nicht überquert hatte. So ging es unentschieden in die Kabinen. Die Reststrafzeit konnten die Hausherren unbeschadet überstehen, doch anschließend hatten Rech und Gaudet beste Möglichkeiten. Die Befreiung landete in der Kelle von MacAulay, der bereits ins Angriffsdrittel unterwegs war, und er überwand Strahlmeier zum 2:1. Allerdings währte die Freude nicht lange, denn noch keine 90 Sekunden später musste auch Hane ein zweites Mal hinter sich greifen. Fortan zeigten sich Gäste präsenter, druckvoller, konsequenter und konnten die Landeshauptstädter mehrfach in der Verteidigungszone einschnüren – 14 zu 5 Torschüsse sprangen für die Grizzlys dabei heraus. Trotzdem wurden bei Gleichstand nochmals die Seiten gewechselt.

Wolfsburg macht die Räume dicht

Im letzten Durchgang waren es die Gäste aus der Autostadt, die früh den Treffer erzielen konnten, wieder war es eng um und vor Hane. Jetzt lief die DEG hinterher. Die Grizzlys hatten das Momentum auf ihrer Seite, während bei Düsseldorf immer weniger klappte und sie keine Idee hatten, wie sie den Gegner noch einmal knacken könnten und mit zunehmender Spieldauer wirkten sie fahriger und müder, nichts klappte mehr. Am Ende, mit sechs Feldspielern konnten die Hausherren wieder etwas Druck aufbauen, doch es sollte nicht mehr reichen. Von den nur 3300 Zuschauern kam letztlich auch kein Push mehr, die Versuche, Lieder anzustimmen, verpufften im weiten Rund. Trainer Kreis fand es sehr frustrierend, dass man sich erneut für die harte Arbeit nicht hat belohnen können. Die Gäste hätten mit Fortdauer die Räume eng gemacht, dass Düsseldorf sich nicht mehr durchsetzen konnte.

Es spielten:

DEG – 30 Hendrik Hane – 67 Bernhard Ebner, 36 Joonas Järvinen – 22 Cedric Schiemenz, 39 Victor Svensson, 21 Brendan O’Donnell; 8 Marco Nowak, 88 Niklas Heinzinger – 9 Jerry D’Amigo, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 5 Nick Geitner, 16 Kyle Cumiskey – 20 Tobias Eder, 29 Alex Barta, 28 Alex Ehl; 43 Luca Zitterbart – 19 Niklas Postel, 26 Brett Olson, 41 Jakob Mayenschein

WOB – 1 Dustin Strahlmeier – 5 Björn Krupp, 44 Julian Melchiori – 93 Spencer Machacek, 58 Tyler Gaudet, 23 Gerrit Fauser; 24 Janik Möser, 8 Jordan Murray – 63 Luis Schinko, 95 Fabio Pfohl, 18 Anthony Rech; 55 Ryan Button, 12 Armin Wurm – 90 Jan Nijenhuis, 4 Garrett Festerling, 17 Sebastian Furchner; 26 Jonas Enlund, 82 Christopher DeSousa, 25 Darren Archibald

Die Tore erzielten:

1:0 (01:09) D’Amigo (Proft, MacAulay)

1:1 (17:47) Enlund (DeSousa, Krupp)

2:1 (22:07) MacAulay (O’Donnell)

2:2 (23:34) Melchiori (Archibald, DeSousa)

2:3 (41:09) DeSousa (Enlund, Murray)

Schiedsrichter: Sean MacFarlane, Marian Rohatsch – Kai Jürgens, Joep Leermakers

Strafen: DEG – 2 Min.; WOB – 2 Min.

Zuschauer: 3.300