Wolfsburg ärgert “verspielten” Favorit München schon wieder, Adler feiern 5. Auswärtssieg in den Playoffs

Die Adler feiern beim 2:1 in Ingolstadt schon den 5. Auswärtssieg in diesen Playoffs, führen jetzt in der Serie mit 2:1 und haben wieder das Heimrecht. „Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen“, gab Ingolstadts Ty Ronning zu, der damit auf den Powerplay-Treffer von Mannheim zum 2:1 anspielte. Für Spiel 4 am Donnerstag „müssen wir uns wieder in Position bringen.“

Die nächste Überraschung gab es in der anderen Serie. Wolfsburg gewinnt nach Spiel 2 auch das Auswärtsspiel in München mit 5:3 und geht in der Serie in Führung. „Playoff-Hockey muss 60 Minuten hartes Eishockey sein und das haben wir nicht gezeigt. Wir haben es zu sehr spielerisch probiert und dafür war das zu eng“, ärgerte sich Münchens Konrad Abeltshauser.

Ganz anders war die Stimmung bei den Wolfsburger und Coach Mike Stewart: „Strahli (Goalie Dustin Strahlmeier) hat super gehalten. Das war von oben bis unten eine super Leistung.“

Die Stimmen aus den Halbfinals

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 1:2 (Serienstand: 1:2)

Die Adler Mannheim gewinnen ihr 5. Auswärtsspiel in diesen Playoffs und sichern sich erneut den Heimvorteil. Das entscheidende Tor erzielte Comebacker Jordan Szwarz im Powerplay.

Ingolstadts Ty Ronning, ob es an den Strafen lag: „Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Da haben wir uns selbst in den Fuß geschossen. Im 5-gegen-5 ist es ein gutes Spiel. Die haben genau wie wir hart gekämpft, aber am Ende gewonnen.“ Wie sie es in 2 Tagen angehen wollen: „Wir müssen uns zurück in Position bringen. Das wird am Donnerstag ein schweres Spiel.“

Mannheims Tyler Gaudet über den 5. Auswärtssieg in den Playoffs: „Auswärts ist es immer schwer, umso besser ist es, hier zu gewinnen.“ Zur Emotionalität in der Serie: „Es ist Playoff-Zeit. Da darf man nicht zu viele Schwankungen in den Emotionen haben. Man muss vorbereitet sein und jedes Spiel einfach sein Bestes geben.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 3:5 (Serienstand: 1:2)

Die Grizzlys Wolfsburg fighten sich in München zur nächsten Überraschung und holen den 2. Sieg in Folge, sichern sich damit vorerst den Heimvorteil.

Münchens Konrad Abeltshauser: „Das war ähnlich wie das Spiel in Wolfsburg. Wir haben das 1. Drittel verschlafen und laufen danach im 2. Drittel wieder einem Rückstand hinterher. Zum Schluss haben wir alles reingeworfen und nochmal Chancen und Tore kreiert. Aber das kommt einfach zu spät. Playoff-Hockey muss 60 Minuten hartes Eishockey sein und das haben wir nicht gezeigt… Wir haben es zu sehr spielerisch probiert und dafür war das zu eng… Die haben ein schnelles Umschaltspiel und haben ihre Chancen genutzt.“

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart: „In den Playoffs ist alles schwierig. Wir waren viel besser als in Spiel 1. Im 2. Drittel ist es losgegangen mit einem Haufen Toren. Wir haben unsere Chancen ausgenutzt und im letzten Drittel wussten wir, dass München rauskommt wie die Feuerwehr. Es war spannend bis zum Schluss, aber die Jungs haben gekämpft bis zum Ende. Strahli (Goalie Dustin Strahlmeier) hat super gehalten. Das war von oben bis unten eine super Leistung.“

Wolfsburgs Björn Krupp: „Das war sehr anstrengend. Es ist eine enge Serie und heute war es eine super Leistung von uns. Aber in 2 Tagen geht es direkt weiter. München wird auf jeden Fall noch härter zurückkommen… Wir müssen ruhig bleiben. Wenn wir Talent auf Talent vergleichen, ist München besser. Wir müssen in unserem System bleiben, schnelle Konter spielen und dann einfach grinden.“

Die Playoffs der PENNY DEL – Die Halbfinals

Donnerstag, 06.04.2023

Ab 18.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim – ERC Ingolstadt

Samstag, 08.04.2023:

Ab 15.00 Uhr: EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg

Ab 17.45 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim

