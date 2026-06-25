Wolfgang Brück zieht sich aus Geschäftsführung der Iserlohn Roosters zurück – Harald Wirtz übernimmt ab Februar die Nachfolge

Iserlohn. (EM / PM Roosters) Der geschäftsführende Gesellschafter der Iserlohn Roosters, Wolfgang Brück, wird nach 24 Jahren auf eigenen Wunsch sein Amt zum 1. Februar 2027 niederlegen.

Als Gesellschafter bleibt der Rechtsanwalt dem Club erhalten, aus dem operativen Geschäft scheidet er jedoch vollständig aus.

Harald Wirtz bringt Erfahrung aus seiner Zeit bei der DEG mit

Neuer hauptamtlicher Geschäftsführer wird ab diesem Zeitpunkt Harald Wirtz. Wirtz war zwischen 2020 und 2025 Geschäftsführer der Düsseldorfer EG und von September 2024 bis März 2025 Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Eishockey Liga. Der 59-Jährige vereint mehr als 30 Jahre Managementerfahrung als Unternehmer mit fundierter Expertise im professionellen Eishockey.

Zukünftiger Geschäftsführer hält laut RP noch Anteile an der DEG

2020 wurde Harald Wirtz von den damaligen Gesellschaftern der Düsseldorfer EG Eishockey GmbH zum Bevollmächtigten der Gesellschafter ernannt. Der Eishockeyfan trat bei der DEG mit seinem Unternehmen als Sponsor und Mitglied des Beirates, sowie wenig später auch als geschäftsführender Gesellschafter in Erscheinung. Nach dem Abstieg der Düsseldorfer EG im Frühjahr 2025 trat Harald Wirtz als Geschäftsführer zurück, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Die ehemaligen DEG-Größen Andreas Niederberger und Rick Amann übernahmen. Nach Informationen der Rheinischen Post (RP) hält er noch 12,5 % Anteile an der DEG Eishockey GmbH. Diese soll er aber nach RP-Info zum Ende der kommenden Saison aufgekündigt haben. Das allerdings nach Eishockey-Magazin Info schon vor längerer Zeit. Mit einer minimalen zeitlichen Überschneidung zu Beginn seiner Tätigkeit in Iserlohn wäre die „DEG Vergangenheit“ dann also auch Geschichte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Harald Wirtz einen ausgewiesenen Wirtschaftsfachmann und eine erfahrene Führungspersönlichkeit dafür gewinnen konnten, die Position des Geschäftsführers bei den Iserlohn Roosters zu übernehmen. Neben seinen fachlichen Qualifikationen verfügt er über ein großes Netzwerk im deutschen Eishockey und weit darüber hinaus“, sagt Wolfgang Brück.

Wolfgang Brück traf Entscheidung nach intensiven Überlegungen

Die Entscheidung, sein Amt nach mehr als 24 Jahren nicht weiter auszuüben, habe er sich nach intensiven Überlegungen getroffen: „Es war sicherlich eine intensive und fordernde Zeit. Für mich endet damit eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens. Die Iserlohn Roosters und das Eishockey im Sauerland haben seit mehr als 30 Jahren einen ganz besonderen Platz in meinem Leben – und das wird auch immer so bleiben“, fügt Brück an. Die Ämter als 1. Vorsitzender des Iserlohner Eishockeyclubs sowie als Aufsichtsrat der DEL wird Brück auch weiterhin ausüben.

„Sanfte“ Übergabe der Geschäfte

Bereits ab August wird Wolfgang Brück gemeinsam mit seinem Nachfolger daran arbeiten, die Geschäfte geordnet zu übergeben. Wirtz wird dem Club in dieser Zeit bereits beratend zur Seite stehen.

„Ich erlebe die Roosters als Club auf klarem, auf gutem Weg. Diese Entwicklung fortzuführen und meinen Teil zukünftig dazu beizutragen, darauf freue ich mich sehr. Vorher gilt es alle Details, die Menschen und die Region selbst noch besser kennenzulernen. Alle Eishockeybegeisterten wissen, es liegen auch Herausforderungen vor uns. Gerade deshalb bedanke ich mich insbesondere bei Wolfgang Brück, aber auch allen anderen Gesellschaftern für die konstruktiven Gespräche der letzten Wochen, ihr Vertrauen und ihr starkes Interesse an einer Zusammenarbeit“, sagt Harald Wirtz.

Interessantes aus dem Archiv:

Harald Wirtz: Vom Premium Partner der DEG zum aktiven Gestalter (01.09.2020)

Außerdem: Harald Wirtz im DEL Podcast (August 2021)