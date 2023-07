Wolf geht weiter auf Torejagd für die Buchloer Piraten

Buchloe. (chs) Die Freibeuter des ESV Buchloe dürfen weiter auf die Dienste von Stürmer Philip Wolf zählen. Der 22-Jährige hat nämlich seine Zusage für...

Buchloe. (chs) Die Freibeuter des ESV Buchloe dürfen weiter auf die Dienste von Stürmer Philip Wolf zählen.

Der 22-Jährige hat nämlich seine Zusage für die kommende Bayernligasaison gegeben und geht somit in sein viertes Jahr bei den Rot-Weißen. Im letzten Winter konnte Wolf dabei in 35 Partien acht Tore und sieben Vorlagen für sich verbuchen.

„Philip ist ein top ausgebildeter junger Spieler, der mit vielen Jungs in unserem Team schon jahrelang im Nachwuchs zusammengespielt hat“, meint der sportliche Leiter Florian Warkus. In der Tat hat Philip Wolf, der vor allem im Kaufbeurer Nachwuchs ausgebildet wurde, beispielsweise immer wieder mit seinen jetzigen ESV-Teamkollegen Moritz Simon, Marc Krammer oder Sturmpartner Felix Schurr zusammengespielt. Diese Vertrautheit konnte man durchaus auch auf dem Eis sehen, denn gerade mit Felix Schurr bildete Wolf im zurückliegenden Winter ein quirliges und gefährliches Sturmduo.

„Philip hat – besonders auch in der Abstiegsrunde – einige wichtige Tore erzielt und hat im letzten Jahr sicherlich nochmals einen Schritt nach vorne gemacht“, meint Warkus über den gebürtigen Buchloer. „Zudem war er mit seinen Qualitäten auch im Unterzahlspiel ein wichtiger Spieler für uns, da er sich hier, aber auch sonst, immer in den Dienst der Mannschaft stellt“, lobt Warkus den jungen Angreifer, den er aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen sieht. „Wir glauben, dass durchaus noch Potential in ihm steckt, was wir ihm im nächsten Winter natürlich entlocken wollen.“ Daher sind die Verantwortlichen froh, dass Wolf auch künftig für die Freibeuter auf Torejagd gehen will.

Verlassen werden die Piraten dagegen Verteidiger Max Schorer und auch Stürmer Maximilian Hermann. Während Hermann erst im letzten Winter zu den Buchloern zurückgekehrt war, stand Max Schorer insgesamt fünf Jahre in Diensten der Freibeuter. Der Allrounder, der in den letzten Jahren sowohl als Stürmer als auch als Abwehrspieler variabel eingesetzt werden konnte wird sich künftig dem Bezirksliganachbarn Türkheim anschließen. Die Verantwortlichen bedanken sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz und ihr Engagement im Piraten-Dress und wünschen ihnen für den weiteren Weg alles Gute!

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Der ESV Buchloe e.V. lädt am Freitag, den 14. Juli 2023, herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Diese findet mit folgenden Tagesordnungspunkten ab 19.30 Uhr in der Stadiongaststätte der Sparkassenarena Buchloe „Zum Freibeuter“ statt:

1. Begrüßung

2. Totenehrung

3. Berichte

4. Kassenbericht

5. Bericht der Revisoren und Entlastung

6. Ehrungen

7. Wünsche und Anträge

4799 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.