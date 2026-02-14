Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Wölfe werden von Peiting abgeschossen

EC Peiting vs. Selber Wölfe 9:4 (3:1; 2:1; 4:2)

14. Februar 20262 Mins read85
Selbs Lois Spitzner (re.) - © Pauline Manzke
Selb. (PM Wölfe) Einen bitteren Abend erlebten die Selber Wölfe in Peiting.

Nach einem vollkommen verschlafenen ersten Drittel kämpften sie sich bis zur 46. Minute wieder auf ein Tor heran, ehe die Gastgeber nochmal vier Treffer nachlegten. Weidekamp war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch zweistellig ausfiel. Seine Vorderleute agierten über weite Strecken in der Defensive unsortiert und schlampig im Passspiel.

Wölfe werden überrollt

Die Selber Wölfe starteten schlecht ins Spiel. Sie wirkten behäbig und unsortiert in der Defensive sowie schlampig im Passspiel. Ganz anders traten die Gastgeber auf, die spritzig und zielstrebig agierten. Und so jubelte der ECP gleich in der zweiten Spielminute über die Führung, die Mayr in Überzahl mit einem Schuss von der blauen Linie erzielte. Die Wölfe benötigten bis zur sechsten Spielminute, ehe sie erstmals eine Scheibe auf das von Magg gehütete Tor brachten. Peiting war weiter die tonangebende Mannschaft und stellte in der achten Minute den Spielstand verdient auf 2:0. Wieder war es Mayr, der die fehlende Selber Zuordnung gnadenlos bestrafte. Die Wölfe schienen sich nun zu fangen. Kuqi vergab in der 10. Minute einen Alleingang, Schutz prüfte zweimal Magg direkt nach dem Anspiel und auch Nemec scheiterte am Peitinger Schlussmann. In der 15. Minute wuchs Magg über sich hinaus, als er eine Direktabnahme von Lahtinen bei Selber Überzahl stark parierte. Kurz darauf war es dann aber Selbs Kapitän Gelke, der nach guter Vorarbeit durch Lahtinen den Anschlusstreffer zum 2:1 markieren konnte. Doch die Gastgeber zeigten sich völlig unbeeindruckt und schlossen nur 24 Sekunden später einen Konter durch Heger erfolgreich zum 3:1 ab.

Peiting lässt nicht locker

Die Porzellanstädter kamen gut aus der Pause, hatten in den Anfangsminuten des zweiten Spielabschnitts mehr Zugriff zum Spiel, und wurden für ihr Engagement mit dem 3:2-Anschlusstreffer durch Lahtinen belohnt. Eine fünfminütige Strafe gegen Peiting ließen die Wölfe dann aber ungenutzt. Dies sollte auch ein Knackpunkt im Spiel der Wölfe werden. Eine erneute Powerplaysituation für die Wölfe brachte zunächst eine Chance durch Nemec, doch kurz darauf nutzte der ECP einen Konter per Shorthander zum 4:2. Eine knappe Minute später stellten die „Gallier“ dann in Überzahl gar auf 5:2 und nahmen damit den Wölfen komplett den Wind aus den Segeln.

Achterbahnfahrt der Gefühle

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle war der Schlussabschnitt für alle Beteiligten. Zunächst brachten Spitzner und Tramm – letzterer in Unterzahl – ihre Farben wieder auf ein Tor heran. Doch dann ließen die Wölfe erneut ein Powerplay ungenutzt liegen und die Gastgeber schlugen noch viermal zurück: Briere und Maylan nutzten aus, dass die Wölfe offensiv etwas mehr riskierten. Dann wurden hintereinander Kuqi für zwei Minuten und Nemec gar mit einer großen plus Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis geschickt, was die Peitinger zur Entscheidung nutzten. Zunächst war es erneut Mayr, der bei doppelter Überzahl zuschlug, und anschließend Weyrich, der den Endstand zum 9:4 herstellte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Peiting: Magg (Steffen) – Mayr, Obu, Köttstorfer, Holzmann, Weyrich, Mühlegger – MacKinnon, Briere, Maylan, Diebolder, Heger, Laßmann, Habermann, Markgraf, Greil, Richter
Selber Wölfe: Weidekamp (Wiens) – Tramm, Gläßl, Gauch, Raab, Müller, Kassay-Kezi, Hördler – Kuqi, Nemec, Valasek, Spitzner, Rubin, Schutz, Gelke, Lahtinen, Tabert, Klughardt, Ziesche, Bauer
Tore: 2. Min. 1:0 Mayr (Maylan, Briere; 5/4); 8. Min. 2:0 Mayr (Maylan, Obu); 16. Min. 2:1 Gelke (Lahtinen, Gauch); 17. Min. 3:1 Heger (Diebolder); 24. Min. 3:2 Lahtinen (Tramm, Tabert); 35. Min. 4:2 Laßmann (MacKinnon; 4/5); 36. Min. 5:2 MacKinnon (Maylan, Mayr; 5/4); 42. Min. 5:3 Spitzner (Gauch, Rubin); 46. Min. 5:4 Tramm (Nemec; 4/5); 50. Min. 6:4 Briere
(LaßmannObu); 51. Min. 7:4 Maylan (MacKinnon, Magg); 57. Min. 8:4 Mayr (Briere, MacKinnon; 5/3); 58. Min. 9:4 Habermann (Weyrich, Obu; 5/4)
Strafzeiten: Peiting 16 + 5 + Spieldauer gegen Holzmann, Selb 16 + 5 + Spieldauer gegen Nemec
Schiedsrichter: Pletzer, Urban (Merk, Zoepf)
Zuschauer: 643

