WÃ¶lfe werden in den ersten 15 Minuten Ã¼berrollt

Selb. (PM WÃ¶lfe) Die Selber WÃ¶lfe wussten in den ersten 15 Minuten nicht, wie ihnen geschah.

Die Memmingen Indians rollten Ã¼ber die PorzellanstÃ¤dter hinweg und gingen mit 5 Treffern in FÃ¼hrung. Dennoch bewiesen die Selber WÃ¶lfe Moral und brachten sich noch einmal in Schlagdistanz. Vorentscheidend war dann, dass die WÃ¶lfe eine fÃ¼nfminÃ¼tige Ãœberzahl nicht zum 3. Treffer nutzen konnten. Im Schlussabschnitt lieÃŸ Memmingen nichts mehr anbrennen und brachten den verdienten AuswÃ¤rtssieg Ã¼ber die Zeit.

Katastrophaler Start fÃ¼r die WÃ¶lfe

Schlimmer hÃ¤tte es fÃ¼r die WÃ¶lfe in den ersten 15 Spielminuten kaum kommen kÃ¶nnen. Die GÃ¤ste wirkten entschlossener sowie gedankenschneller und hatten zudem auch viel mehr ScheibenglÃ¼ck als die Selber WÃ¶lfe. Bereits in der 2. Minute stand es 0:1, nachdem der Ex-Selber Krymskiy per Nachschuss die Scheibe Ã¼ber die Linie brachte. Nur 25 Sekunden spÃ¤ter schlug es erneut hinter Weidekamp ein, als Brassard frei im Slot zum Abschluss gekommen war. Die WÃ¶lfe schienen sich nun ein wenig zu fangen, hatten durch Nemec und Tabert gute MÃ¶glichkeiten, nutzten diese aber nicht. Die Indians hingegen waren weiter brutal effizient. Zwischen der 12. und 15. Spielminute legten sie drei weitere Treffer nach und stellten den Spielstand auf 0:5. Mit dem fÃ¼nften Treffer war dann auch der Arbeitstag von Selbs Goalie Weidekamp beendet, fÃ¼r ihn kam Wiens zwischen die Pfosten. Exakt 2 Minuten danach war es Pauker, der eine gute Vorarbeit von Tabert zum 1:5-Anschlusstreffer fÃ¼r die WÃ¶lfe verwerten konnte.

WÃ¶lfe stabilisieren sich

Nach der Drittelpause stabilisierten sich die WÃ¶lfe weiter und gestalteten die Partie nun ausgeglichen. Und so kamen sie auch verdient nach einem schÃ¶n Ã¼ber Valasek und Kuqi vorgetragenen Konter zum 2:5. Im weiteren Verlauf scheiterten Gelke und Gauch am Roth im Memminger GehÃ¤use. Als in der 37. Minute Schubert nach einem Check von hinten gegen Raab von den Unparteiischen zum Duschen geschickt wurde, durften die WÃ¶lfe 5 Minuten in Ãœberzahl agieren. Sollte diese Aktion die WÃ¶lfe nochmal zurÃ¼ck ins Spiel bringen? Bis zum Ablauf der Pausensirene konnten die PorzellanstÃ¤dter leider noch kein Kapital daraus schlagen, doch eineinhalb Minuten Strafe verblieben fÃ¼r den Schlussabschnitt noch auf der Uhr.

Memmingen lÃ¤sst nichts mehr anbrennen

Im Schlussabschnitt lieÃŸen die Indians jedoch nichts mehr anbrennen. So gab es hÃ¼ben wie drÃ¼ben kaum Torgefahr. Bereits knapp 7 Minuten vor dem Ende setzten die WÃ¶lfe alles auf eine Karte und zogen Wiens zugunsten eines zusÃ¤tzlichen Feldspielers. Doch weder Gauch noch Nemec hatten GlÃ¼ck im Abschluss. In der 57. Minute gelang dann Memmingen mit einem Treffer ins leere Tor. Dass diesem Tor ein vermeintlicher Handpass vorausging, war dann letztlich nicht mehr relevant.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber WÃ¶lfe: Weidekamp (ab 15. Min. Wiens) â€“ Gauch, Raab, MÃ¼ller, Tramm, HÃ¶rdler, Kassay-Kezi, Bauer, Ziesche â€“ Kuqi, Nemec, Valasek, Spitzner, WeiÃŸ, Schutz, Tabert, Lahtinen, Pauker, Klughardt, Rubin, Gelke

ECDC Memmingen Indians: Roth (Flott-Kucis) â€“ Svedlund, Meisinger, Blake, Ettwein, Kurz, Menner â€“ Lillich, Homjakovs, Beauchemin-Brassard, Meier, Spurgeon, Ouderkirk, Krymskiy, Schubert, Handschuh, Pfalzer

Tore: 2. Min. 0:1 Krymskiy (Handschuh, Schubert); 3. Min. 0:2 Beauchemin-Brassard (Lillich, Svedlund); 12. Min. 0:3 Lillich (Beauchemin-Brassard, Homjakovs); 14. Min. 0:4 Pfalzer (Handschuh, Ettwein); 15. Min. 0:5 Homjakovs (Beauchemin-Brassard, Blake); 17. Min. 1:5 Pauker (Tabert, Lahtinen); 24. Min. 2:5 Kuqi (Valasek, Nemec); 57. Min. 2:6 Beauchemin-Brassard (Meisinger, Lillich; eng)

Strafzeiten: Selb 4, Memmingen 6 + 5 + Spieldauer gegen Schubert

Schiedsrichter: Lajoie, Deckert (Reitz, Ernst)

Zuschauer: 2.016

