WÃ¶lfe wachen zu spÃ¤t auf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe müssen gegen die Ravensburg Towerstars die nächste Niederlage hinnehmen.

Allen voran die ersten beiden Drittel sind für diese Niederlage verantwortlich. Während die Wölfe im ersten Abschnitt noch gut mithielten und zahlreiche Chancen verzeichneten, wendete sich das Blatt im Mittelabschnitt komplett. Ravensburg dominierte die Begegnung komplett und Selb fand keinerlei Mittel, gegen die Spielweise der Gäste anzukommen. Im Schlussabschnitt bewiesen die Wölfe dann endlich Moral und fanden Wege und Mittel, die Towerstars doch noch zu gefährden. Schlussendlich reichte einfach die Zeit nicht mehr aus, um doch noch zum Ausgleich zu kommen.

Wölfe lassen zu viele Chancen liegen

In den Anfangsminuten waren die Gäste aus Ravensburg spielbestimmend und konnten nach zwei Minuten bereits erstmals jubeln. Latta legte auf Hauf ab, der keinen Druck erhielt und mit seinem Schuss über die Schulter Carr keine Abwehrchance ließ. Selb fand schwer in die Partie und auch im Powerplay war bis auf eine Chance von McMillan wenig zu sehen. Gegen Mitte des ersten Drittels wurden die Gastgeber dann stärker und kamen zu zahlreichen guten Chancen. Smith ließ zwei Gegenspieler aussteigen, scheiterte dann an Pertuch, der im Liegen mit dem Schoner abwehren konnte. Den Nachschuss setzte Winquist über das Tor. Die nächste dicke Chance dann durch Hördler, welcher nach Bullygewinn den Puck an die Latte setzte. Selb war drauf und dran, den inzwischen verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen, doch sowohl Park frei im Slot als auch Miglio im Alleingang scheiterten an Pertuch. Nach einem Puckverlust im Angriffsdrittel war Czarnik auf und davon, doch Carr stellte seine ganze Klasse unter Beweis und vereitelte den Alleingang des Stürmers. Wie so oft rächte sich die Chancenauswertung zwei Minuten vor Ende, als Latta nach Querpass freistand und den Puck nur noch einschieben musste.

Ravensburg baut Führung aus

Der Mittelabschnitt verlief aus Sicht der Selber Wölfe maximal schlecht. Nahezu keinerlei Abschlüsse konnten die Gastgeber verzeichnen. Ravensburg kontrollierte die Begegnung über die kompletten 20 Minuten und hielten die Wölfe von ihrem Tor fern. Topscorer Czarnik erzielte mit einem platzierten Schuss das 3:0, als er bei seinem Schuss keinerlei Druck erhielt. Danach plätscherte die Partie dahin. Selb konnte nicht und Ravensburg beschränkte sich auf schnelle Gegenstöße. Hier war Carr noch das ein ums andere Mal gefordert und bewahrte sein Team vor einem noch höheren Rückstand.

Comeback kommt zu spät

Im letzten Abschnitt zeigten die Wölfe dann doch, wie es gehen könnte. Nach einem Bullygewinn brachte Smith den Puck von außen flach vors Tor, der sonst bis dahin so starke Pertuch fälschte das Spielgerät unglücklich mit dem Schläger ins eigene Tor ab. Dieser Treffer gab den Wölfen einen zusätzlichen Ruck und die Gastgeber waren nun deutlich gefährlicher, tauchten immer wieder vor Pertuch auf und brachten nun auch deutlich konsequenter Schüsse zum Tor. Richtig Hoffnung keimte dann nochmals auf, als Park mit seinem Flachschuss aus dem Slot den 2:3 Anschlusstreffer markierte. Die Wölfe drängten nun mit aller Kraft auf den Ausgleich. Die größte Chance hier vergab Raedeke knapp drei Minuten vor Ende als er von Hördler freigespielt wurde und aus einem Meter an Pertuch scheiterte. In der Schlussminute verließ Carr das Eis für den sechsten Feldspieler. Sproul traf mit einem Schuss von der blauen Linie nochmals den Pfosten, kurz darauf hielt Gläßl nochmal drauf, sein Schuss rauschte haarscharf am Pfosten vorbei und so blieb es beim 2:3 für Ravensburg.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Gläßl, Sproul, Hördler, Heyter, Raab, Campbell, Stowasser – Schwamberger, Winquist, Smith, Bassen, Raedeke, Miglio, George, McMillan, Kiedewicz, Krymskiy, Park, Hofmann

Ravensburg Towerstars: Pertuch (Sharipov) – Sezemsky, Korus, Mass, Jung, Pfaffengut, Ketterer, Müller – Czarnik, Karlsson, Santos, Payerl, Nijenhuis, Dietz, Hadraschek, Mühlbauer, Sarto, N. Latta, L. Latta, Hauf

Tore: 3. Min. 0:1 Hauf (L. Latta) 18. Min. 0:2 L. Latta (N. Latta) 31. Min. 0:3 Czarnik (Korus) 44. Min. 1:3 Smith 51. Min. 2:3 Park (Krymskiy, Hofmann)

Strafzeiten: Selb 6; Ravensburg 8

Schiedsrichter: Pálkövi, Holzer (Höfer, Ernst)

Zuschauer: 2.097

