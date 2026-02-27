Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Höchstadt AlligatorsSelber Wölfe

Wölfe verspielen Drei-Tore-Führung

Höchstadt Alligators vs. Selber Wölfe 6:5 (3:3; 1:1; 2:1)

27. Februar 20262 Mins read24
© Pauline Manzke
In einem verrückten Spiel schenken die Selber Wölfe zunächst eine Drei-Tore-Führung her, gehen dann noch zweimal in Führung, um am Ende dennoch mit leeren Händen dazustehen.

Große Freude herrschte nach dem Spiel bei den Gastgebern, die sich durch den Sieg die Pre-Playoff-Teilnahme gesichert haben.

Torreicher Beginn

Die Selber Wölfe starteten furios ins Spiel und führten nach gut acht Minuten bereits mit drei Toren. Schutz war in der vierten Minute von der Seite in den Slot gefahren und hatte Zimmermann mit seinem Schuss zum 0:1 überwunden. Keine vier Minuten später stellte Rubin auf 0:2, nachdem Spitzner vorher an Zimmermann im Höchstadter Tor gescheitert war. 77 Sekunden später hämmerte Gauch per Direktabnahme die Scheibe zum 0:3 in die Maschen. Die Alligators schüttelten sich kurz, wechselten den Torhüter und fanden einen Weg zurück in die Partie. Nachdem Schaller am Pfosten und Gron an Weidekamp gescheitert waren, war es Zap, der nach einem Fehler von Müller die Alligators mit seinem Treffer zum ersten Mal an diesem Abend auf die Anzeigetafel brachte. Knapp vier Minuten später beförderte Hane mit einer Bogenlampe von der blauen Linie die Scheibe zum Anschlusstreffer in die Maschen. Selbs Keeper Weidekamp war hier die Sicht verdeckt. 17 Sekunden vor der Drittelpause nutzten die Alligators einen Wechselfehler der Selber Wölfe aus und schickten mit einem langen Pass Swinnen auf die Reise, der Weidekamp zum 3:3 überlistete.

Alligators erneut mit einem späten Treffer

Die Wölfe erwischten wieder einen guten Start. In der 24. Minute klaute Lahtinen einem Höchstadter die Scheibe, sein Schuss strich aber knapp am Tor vorbei. Eine Strafe gegen Gläßl verteidigten die Porzellanstädter stark, die Gastgeber konnten in dieser Phase keine einzige gefährliche Aktion kreieren. In der 28. Minute lenkte Alligators-Goalie Ganz eine von Schutz abgefeuerte Scheibe gerade noch so über die Querlatte, ehe die Höchstadter durch Eriksson, Swinnen und Gron auch wieder mit guten Chancen auf sich aufmerksam machten. Doch zunächst jubelten die Selber, nachdem Rubin nach einem Nemec-Schutz goldrichtig stand und zum 3:4 abstaubte. Kurz darauf bediente Valasek von hinter dem Tor Müller, doch der Selber Verteidiger wurde noch entscheidend am Abschluss gehindert. 36 Sekunden vor der zweiten Pausensirene schlugen dann die Gastgeber in Überzahl zu: Swinnen hämmerte die Scheibe zum erneuten Ausgleich in die Maschen.

Fardoe schießt die Alligators in die Pre-Playoffs

Auch der Schlussabschnitt lief ähnlich wie die beiden vorangegangenen Drittel. Selb startete gut, ging durch Schutz in der 42. Minute erneut in Führung. Dabei profitierte der Texaner davon, dass dem Höchstadter Zap beim Schussversuch der Schläger gebrochen war und er so in Unterzahl alleine aufs Tor zulaufen konnte. Doch nur eine gute halbe Minute später – die Alligators agierten immer noch im Powerplay – glich Swinnen mit seinem dritten Treffer an diesem Abend erneut aus. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide und Selb kassierte 1:23 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erneut eine Strafe. Höchstadt witterte nun die Chance und nutzte diese durch Fardoe, der einen Swinnen-Schuss unhaltbar zum Siegtreffer für die Gastgeber ins Tor lenkte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Höchstadt Alligators: Zimmermann (ab 9. Min. Ganz) – Fardoe, Benz, Vojcak, Hane, Weidner, Stobbe – Swinnen, Eriksson, Jelavic, Schaller, Zap, Gron, Dalldush, Jiranek, Rypar, Hofverberg
Selber Wölfe: Weidekamp (Wiens) – Gläßl, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Hördler – Klöpper, Nemec, Kuqi, Lahtinen, Rubin, Schutz, Spitzner, Gelke, Valasek, Klughardt, Ziesche, Tabert

Tore: 4. Min. 0:1 Schutz (Raab); 7. Min. 0:2 Rubin (Schutz, Müller); 9. Min. 0:3 Gauch (Raab, Valasek); 15. Min. 1:3 Zap (Schaller, Hane); 19. Min. 2:3 Hane (Gron, Zap); 20. Min. 3:3 Swinnen (Stobbe, Jelavic); 35. Min. 3:4 Rubin (Nemec, Gauch); 40. Min. 4:4 Swinnen (Eriksson, Dalldush; 5/4); 42. Min. 4:5 Schutz (Kuqi; 4/5); 43. Min. 5:5 Swinnen (Dalldush, Fardoe; 5/4); 59. Min. 6:5 Fardoe (Dalldush, Eriksson; 5/4)

Strafzeiten: Höchstadt 2, Selb 4 + 5 + Spieldauer gegen Gelke
Schiedsrichter: Meineke, Lajoie (Rügner, Meyer)
Zuschauer: 1.615

