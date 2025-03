WÃ¶lfe verlieren erstes Playoff-Halbfinale gegen die Luchse

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe mussten am Samstagabend im ersten Playoff-Halbfinale der Regionalliga Ost eine bittere 3:7-Niederlage gegen die Luchse Lauterbach hinnehmen.

Vor 545 Zuschauern im heimischen Wolfsbau starteten die Wölfe zunächst vielversprechend, konnten jedoch ihre Chancen nicht konsequent genug nutzen und leisteten sich im weiteren Spielverlauf zu viele individuelle Fehler in der Defensive. Besonders im letzten Drittel machten sich diese Nachlässigkeiten bemerkbar, sodass am Ende ein klarer und verdienter Sieg für die Gäste aus Lauterbach zu Buche stand.

Dabei begann die Partie durchaus positiv für die Hausherren. Bereits in der vierten Spielminute konnte Tomas Rubes in Überzahl die 1:0-Führung erzielen und den Wolfsbau früh zum Jubeln bringen. Doch Lauterbach antwortete schnell in doppelter Überzahl durch Martins Sulcs, der zum 1:1 ausglich (8.). Kurz vor Ende des ersten Drittels war es erneut Rubes, der abermals in Überzahl die Wölfe mit 2:1 in Führung brachte (19.). Ein Ergebnis, das allerdings nicht den Spielverlauf widerspiegelte, denn die Wölfe ließen mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt und verpassten es, eine deutlichere Führung herauszuspielen.

Im zweiten Drittel übernahmen dann zunehmend die Luchse das Spielgeschehen. Matyas Welser glich nur 39 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 2:2 aus und in der 30. Minute brachte Tobias Schwab Lauterbach erstmals in Führung. Schönheide kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und Tomas Rubes erzielte in der 36. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends den Ausgleich zum 3:3. Doch auch im Mitteldrittel blieben die Wölfe in der Defensive anfällig und leisteten sich immer wieder Fehler, die die Gäste in gefährliche Kontersituationen brachten.

Das letzte Drittel begann denkbar unglücklich für die Wölfe. Tobias Schwab nutzte in der 47. Minute einen weiteren Schönheider Fehler zur erneuten Führung der Luchse, die sich anschließend nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließen. Als dann auch noch Schönheides Stürmer Lukas Lenk in der 49. Minute eine Fünf-Plus-Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte und für das morgige Spiel gesperrt ist, schien das Spiel endgültig zu kippen. Die Wölfe versuchten zwar nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch es sollte nicht sein. Max Droick erhöhte in der 56. Minute auf 3:5 und sorgte für die Vorentscheidung. Zwei weitere Treffer, darunter ein Empty-Net-Goal von Paul Kranz (59.) und ein erneuter Treffer von Schwab (60.) besiegelten schließlich die deutliche 3:7-Niederlage.

Für die Wölfe heißt es nun, diese bittere Pleite schnell zu verdauen, denn bereits morgen um 18:00 Uhr steht das zweite Spiel der „Best-of-Five“-Serie in Lauterbach an. Ein 0:2-Rückstand in der Serie wäre eine große Hypothek, weshalb die Mannschaft um Trainer Sven Schröder in Hessen ein anderes Gesicht zeigen muss, um die Serie auszugleichen. Unabhängig vom Ausgang des morgigen Spiels findet das dritte Aufeinandertreffen am kommenden Samstag, dem 15. März 2025, um 17:00 Uhr erneut im Schönheider Wolfsbau statt.

