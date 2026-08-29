Wölfe starten mit Sieg in die Vorbereitung

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe präsentierten sich in ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2026/2027 gut und behielten in einer ansehnlichen Partie gegen den Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle mit 4:2 die Oberhand.

Zweimal Boyko, Lahtinen sowie Brown trugen sich für die Porzellanstädter, die kurzfristig auf Müller verzichten mussten, in die Torschützenliste ein.

Unterhaltsamer Beginn

Den Teams merkte man die frühe Saisonvorbereitungsphase nicht an, denn das Zusammenspiel funktionierte auf beiden Seiten bereits überraschend gut. In der dritten Minute konnte sich Weidekamp zwischen den Selber Pfosten zum ersten Mal auszeichnen, hatte aber mit dem Schuss aus dem Slot kein Problem. Kurz darauf agierten die Wölfe aufgrund einer Strafe gegen die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Eis und Sturm – Selbs Neuzugang in der Defensive – deutete gleich mehrmals an, dass er im Powerplay mit seinem harten Schuss für Gefahr sorgen kann. Auch ein Abschluss von Boyko zischte nur knapp am langen Pfosten vorbei. Ein Überzahlspiel für Halle im weiteren Verlauf verpuffte fast wirkungslos, nur einmal war Weidekamp gegen Huard wirklich gefordert. Eine gut einminütige doppelte Überzahl konnten aber auch die Gastgeber nicht in einen Torerfolg ummünzen, sodass es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die erste Drittelpause ging.

Es wird ruppiger

Der zweite Spielabschnitt war deutlich ruppiger und stellenweise zerfahrener, allerdings auch torreicher. Nach einem ungeahndeten Bandencheck gegen Gelke nahm die Partie deutlich an Härte zu. Doch auch die Torchancen wurden zahlreicher. In der 26. Minute scheiterte der allein durchgebrochene Gelke am Bulls-Torhüter Kapteinat. Im weiteren Verlauf konnten sich die Gäste über längere Zeit im Angriffsdrittel festsetzen, kamen aber nicht zum Torerfolg. Besser machten es die Wölfe, die in der 30. Minute durch einen platzierten Schuss von Boyko ein Powerplay zum Führungstreffer nutzen konnten. Keine drei Minuten hatten die Wölfe doppelt Pech: Lahtinen hatte keinen Schläger mehr und Weidekamp rutschte die Scheibe durch die Beine, so dass Jentsch den Puck zum Ausgleich über die Linie drücken konnte. Doch die Wölfe ließen sich nicht beirren. Im direkten Gegenzug setzte Weiß die Scheibe noch knapp über die Latte, ehe drei Minuten später Lahtinen nach starker Vorarbeit von Boyko das 2:1 markierte.

Boyko und Brown stellen die Weichen auf Sieg

Im Schlussabschnitt stellten die Wölfe den Spielstand frühzeitig auf 4:1. Zunächst war es erneut Boyko im Powerplay, der mit einem platzierten Schuss in die Maschen das 3:1 erzielte. Gute fünf Minuten später tankte sich Brown allein durch und verlud Kapteinat zum 4:1. Die Hallenser kamen in der 53. Minute zwar noch einmal durch Schäfer auf 4:2 heran, mehr sollte für die Gäste, die frühzeitig den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers zogen, aber nicht mehr herausspringen.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Rose) – Hördler, Tramm, Raab, Sturm, Gläßl, Ulrich, Bauer – Lahtinen, Rubin, Boyko, Klöpper, Weiß, Brown, Pauker Valasek, Gelke, Klughardt, Ziesche, Kuqi

Saale Bulls Halle: Kapteinat (Cerveny) – Rogl, Wäser, Suchomer, Heider, Neher, Belendir, Zernikel – Jentsch, Merl, Schäfer, Reinwald, Huard, Bollers, Lessard-Aydin, Domogalla, Palka, Tabert, Drothen, Hechtl

Tore: 30. Min. 1:0 Boyko (Lahtinen, Pauker; 5/4); 33. Min. 1:1 Jentsch (Huard); 36. Min. 2:1 Lahtinen; 43. Min. 3:1 Boyko (Lahtinen, Tramm; 5/4); 48. Min. 4:1 Brown; 53. Min. 4:2 Schäfer (Merl, Neher)

Strafzeiten: Selb 10, Halle 18

Schiedsrichter: Blankart, Kapzan (Ohlwein, Verhoeven)

Zuschauer: 1.639

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