WÃ¶lfe starten mit Sieg in die Saison

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe erwischten gegen die Eispiraten Crimmitschau einen traumhaften Start in die Saison. Aus einer sehr kompakten Defensive heraus hatten...

Aus einer sehr kompakten Defensive heraus hatten sie die Gäste über weite Strecken im Griff. Offensiv bissen sie dreimal zu und feierten schließlich vor knapp 3.000 Zuschauer in der NETZSCH-Arena einen verdienten Heimsieg.

Wölfe erwischen den besseren Start

Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts, es ging rasant und hart zur Sache. Zunächst schienen die Wölfe etwas überrascht vom hohen Tempo der Eispiraten, doch die Jungs um Kapitän Gelke stellten sich schnell darauf ein und nahmen das Heft in die Hand. Gelke, Schaaf, Hlozek, Trska und McNeill mit ersten Chancen, doch noch ohne Erfolg. In der 7. Minute jedoch erzielte Kruminsch mit einem platzierten Schuss in Überzahl das erste Saisontor für die Wölfe. Im weiteren Verlauf visierte Martinovic die Latte an, ehe die Crimmitschauer wieder etwas besser in die Partie, aber nicht an Bitzer vorbeikamen.

Miglio und Trska legen nach

Die Selber Wölfe standen defensiv weiter sehr kompakt und machten es den Eispiraten schwer, gefährlich vor Bitzers Gehäuse aufzutauchen. Selbst eine Unterzahlsituationen verteidigten die Wölfe ohne den Crimmitschauern wirklich klare Chancen zu geben. Offensiv traten die Vorwerk-Cracks ebenfalls gut in Erscheinung. Nachdem Gelke zweimal in aussichtsreicher Position die Scheibe knapp verpasst hatte, war es Miglio, der eine herrliche Kombination über McNeill und Trska zum vielumjubelten 2:0 abschloss. Im weiteren Verlauf ließen Hänggi und Doherty auf Seiten der Westsachsen zwei Möglichkeiten liegen. Und dies bestraften die Wölfe gnadenlos: Trska hämmerte die Scheibe im Nachschuss zur 3:0-Führung für die Porzellanstädter in die Maschen.

Wölfe bringen die Partie routiniert zu Ende

Im letzten Spielabschnitt agierte das Wolfsrudel sehr routiniert und clever. Sie verstanden es, Crimmitschau weitestgehend aus der Gefahrenzone zu halten und wenn einmal etwas durchkam, dann war Bitzer im Selber Tor zur Stelle. Alles Anrennen der Crimmitschauer nutzte nichts, das Selber Abwehrbollwerk hielt Stand. Allerdings nur bis 31 Sekunden vor Schluss, denn dann konnte sich Böttcher durchtanken und den Ehrentreffer für die Gäste zum 3:1-Endstand erzielen.

1:3! Eispiraten unterliegen Selb zum Saisonauftakt

Westsachsen starten mit Niederlage in die Saison 2022/23

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau konnten ihren Saisonauftakt nicht erfolgreich gestalten und mussten sich den Selber Wölfen mit 1:3 geschlagen geben.

Somit bleiben die Westsachsen nach dem ersten Hauptrundenspiel der Serie 2022/23 noch ohne Punkte. Lucas Böttcher erzielte den einzigen Crimmitschauer Treffer zum 1:3-Endstand.

Cheftrainer Marian Bazany konnte zum Auftaktspiel in der Selber NETZSCH-Arena wieder auf ein volleres Lineup bauen. Henri Kanninen, Timo Gams und Ole Olleff kehrten in den Kader zurück, Georgiy Saakyan unterstützte die Westsachsen als Förderlizenzspieler aus Bremerhaven. Lediglich Valentino Weißgerber, Nick Walters (beide langzeitverletzt) und Luca Tuchel (Unterkörperverletzung) mussten zum Saisonstart passen.

Die Gastgeber aus Selb erwischten dennoch den besseren Start. Begünstigt durch eine Überzahlsituation war es Arturs Kruminsch in der sieben Minute, der Ilya Sharipov, welcher den Vorzug vor Christian Schneider erhielt, keine Abwehrchance ließ und zum 0:1 einschoss. Den Eispiraten fiel gegen clever verteidigende Wölfe in der Folge lange nichts ein. So dauerte es eine gute Viertelstunde, ehe auch die Crimmitschauer besser ins Spiel kamen und gute Chancen für sich verbuchen konnten, aber nicht zum Ausgleich trafen.

Die Eispiraten hatten auch im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, fanden im Drittel der Gastgeber zu oft aber kein Durchkommen. Nach einer tollen Vorarbeit von Timo Gams verpasste Lucas Böttcher in der 33. Minute den fälligen Ausgleich. Im direkten Gegenzug war es Nick Miglio, der einen schnellen Konter verwerten konnte und zum 0:2 einschoss. Die Schützlinge von Marian Bazany rannten aber sofort wieder an. Zu oft fehlte bei Schüssen von der blauen Linie oder direkt vor dem Tor das nötige Scheibenglück, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Selb zeigte sich kurz vor der Pause dagegen gnadenlos effektiv. Trska ließ Sharipov zum dritten Mal keine Chance zur Abwehr und ließ den Crimmitschauer Gästeblock mit dem Treffer zum 0:3 (39.) kurzzeitig verstummen.

Recht ereignisarm war hingegen das letzte Drittel. Selb verwaltete die Führung clever, während die Eispiraten zwar bemüht waren, das Ergebnis zu korrigieren, aber nicht zielstrebig genug agierten. Das erste Crimmitschauer Saisontor resultierte schließlich wenige Sekunden vor der Schlusssirene. Lucas Böttcher stibitzte sich den Puck nach einem Schnitzer von Steven Deeg, blieb vor Ex-Eispiraten Goalie Michael Bitzer eiskalt und versenkte den Puck zum 1:3 im Winkel – das erst dritte Profitor des jungen Angreifers und gleichzeitig der Endstand an einem gebrauchten Abend.

Die Chance, es besser zu machen und die ersten Punkte der blutjungen Saison einzufahren, haben die Eispiraten am späten Sonntagnachmittag. Ab 17.00 Uhr treffen die Westsachsen auf den EC Bad Nauheim, welcher heute sich dem DEL-Absteiger aus Krefeld heute Abend mit 5:6 in der Overtime geschlagen geben mussten.

Torfolge (1:0, 2:0, 0:1):

1:0 Arturs Kruminsch (Brett Thompson, Peter Trska) 06:06 – PP1 2:0 Nick Miglio (Peter Trska, Mark McNeill) 32:06 3:0 Peter Trska (Richard Gelke, Lukas Vantuch) 38:22 3:1 Lucas Böttcher 59:29

Zuschauer: 2.886