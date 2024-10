WÃ¶lfe siegen im PenaltyschieÃŸen im „Spiel der spÃ¤ten Tore“

Selb. (PM Wölfe) Zwar kein torreiches, aber ein packendes Spiel zwischen den Selber Wölfen und den Starbulls Rosenheim fand mit den Wölfen im Penaltyschießen...

Selb. (PM Wölfe) Zwar kein torreiches, aber ein packendes Spiel zwischen den Selber Wölfen und den Starbulls Rosenheim fand mit den Wölfen im Penaltyschießen ihren glücklichen Sieger.

Beide Teams zeigten vor allem Defensiv kaum Schwächen, weshalb es auch bis Mitte des letzten Drittels dauerte, ehe den Starbulls der Führungstreffer gelang. Josh Winquist rettete sein Team dann in die Overtime, die ebenfalls keinen Treffer bieten konnte. Im Penaltyschießen gaben sich die Wölfe dann keine Blöße und waren bei all ihren Versuchen erfolgreich.

Wölfe optisch überlegen

Im ersten Abschnitt entwickelte sich ein schnelllebiges Spiel mit einem leichten Chancenplus auf Seiten der Selber Wölfe. Das erste Powerplay für die Starbulls verteidigten die Wölfe problemlos. Als die Wölfe ihr erstes Überzahlspiel zugesprochen bekamen, setzte man sich zwar im Angriffsdrittel fest, doch die Gastgeber versäumten es, hier entschlossen den Abschluss zu suchen und so verstrichen die zwei Minuten erfolglos. Kurz vor Ende hatten die Wölfe Pech, als ein Puck über Autio hinweg knapp vor der Torlinie geklärt werden konnte.

Latte rettet für die Wölfe

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielverlauf wenig. Beide Mannschaften verteidigten konzentriert und die Abschlüsse wurden weniger. Die Starbulls waren es, die sich ein leichtes Chancenplus erarbeiteten. Auf Seiten der Wölfe kam Miglio einmal in gefährlicher Position zum Abschluss, doch sein Schuss wurde geblockt. Auf der Gegenseite war es Hauner, der bei einem Alleingang nur die Latte traf. Kurz vor Ende des Drittels wurde McNeill von Winquist freigespielt, doch dieser scheiterte mit seinem Abschluss an Autio. Und so endete auch der Mittelabschnitt torlos.

Winquist bringt Wölfe zurück

Weiterhin dominierten die Defensivreihen das Geschehen in der Begegnung und ließen keinen Treffer zu. Erst als Raab auf die Strafbank musste, schlugen die Starbulls zu. Einen sehenswerten Spielzug vollendete Stretch, der am langen Pfosten von Laub bedient wurde und Carr hier keine Abwehrchance ließ. Die Wölfe zeigten sich von diesem Gegentreffer jedoch unbeeindruckt und drückten sofort aufs Gaspedal. Allerdings versäumten es die Gastgeber, weiterhin aufs Tor der Starbulls zu schießen. Zwar brachte man sich immer wieder in gute Positionen, doch statt des direkten Torschusses, wurde zu häufig der Pass zum Nebenmann gesucht. Vier Minuten vor Ende wurden die Wölfe für ihren Aufwand dann aber doch belohnt. Miglio bediente McNeill, welcher kurz verzögerte und dann einen starken Pass auf Winquist spielte. Der Topscorer der Wölfe setzte den Puck mit einem schönen Handgelenksschuss dann unter die Latte und brachte seine Farben so zurück in die Begegnung. Da das Spiel in der regulären Spielzeit keinen Gewinner fand, ging es in die Overtime. Hier gab es dann gute Torchancen auf beiden Seiten, doch sowohl bei den Starbulls als auch bei den Wölfen waren die Goalies mit starken Saves zur Stelle und so musste das Penaltyschießen für die Entscheidung sorgen. Hier waren dann mit Winquist, Pfleger und Gläßl alle drei Schützen der Wölfe erfolgreich. Hauner als letzter Schütze der Starbulls scheiterte hingegen mit seinem Versuch an Kevin Carr, der seinem Team somit den Zusatzpunkt sichern konnte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Gläßl, Campbell, Raab, Plauschin, Hördler, Heyter, Körber – Pfleger, McNeill, Winquist, Bassen, Schwamberger, Hofmann, McMillan, Miglio, Krymskiy, Gelke, Kiedewicz, Fischer

Starbulls Rosenheim: Autio (Mühlberger) – Dybowski, Hanna, Zerressen, Tiffels, Gnyp, Vollmayer – Hauner, Laub, Stretch, Reiter, Järveläinen, Sarault, Strodel, Kuqi, Handschuh, Ewanyk, Nirschl, Zwickl

Tore: 42. Min. 0:1 Stretch (Laub; 5/4); 57. Min. 1:1 Winquist (McNeill, Miglio); 65. Min. Gläßl (Penalty)

Strafzeiten: Selb 4; Rosenheim 4

Schiedsrichter: Kapzan, Becker (Klima, Lindner)

Zuschauer: 2.247