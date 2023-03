WÃ¶lfe mÃ¼ssen sich mit Vizemeisterschaft begnÃ¼gen – Sorgen um verletzten Kilian GlÃ¼ck

Schönheide. (PM Wölfe) Es hat nicht sollen sein. Nach zuletzt drei Meistertiteln in Folge müssen sich die Schönheider Wölfe in der Regionalliga Ost-Saison 2022/2023...

Schönheide. (PM Wölfe) Es hat nicht sollen sein. Nach zuletzt drei Meistertiteln in Folge müssen sich die Schönheider Wölfe in der Regionalliga Ost-Saison 2022/2023 dieses Mal mit der Vizemeisterschaft begnügen.

Nachdem am vergangenen Sonntag schon das erste Finalspiel im Wolfsbau mit 2:5 verloren ging, kassierte das Team von Coach Sven Schröder auch in der zweiten Finalbegegnung am Freitagabend bei den Chemnitz Crashers eine 1:5-Niederlage und verlor damit auch die „Best-Of-3“-Finalserie gegen die Küchwalder mit 0:2. Glückwunsch – Chemnitz Crashers – zum Gewinn der Regionalliga-Ost-Meisterschaft 2023!

Soviel zum sportlichen Teil, welcher natürlich durch die Verletzung des Schönheider Mannschaftskapitäns Kilian Glück komplett in den Hintergrund rückt! Kilian Glück, gute Besserung und schnellstmögliche Genesung!

Hut ab an das gesamte Wölfeteam, dass es für seinen Kapitän überhaupt die Partie weitergespielt hat.

Natürlich auch gute Besserung an Goalie Niko Stark, der sich beim Warmup verletzte und leider nicht am Spiel teilnehmen konnte.

10823 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München