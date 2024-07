WÃ¶lfe mit vier VertragsverlÃ¤ngerungen und zwei AbgÃ¤ngen

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem bislang die Torhüter-Positionen fix waren, haben die Schönheider Wölfe nun auch ihre Verteidigung fast komplett zusammen. Dabei freuen sich die...

Dabei freuen sich die Vereinsverantwortlichen über die vier Vertragsverlängerungen von Moritz Gottsmann, Yannek Seidel, Roy Hähnlein und Yannick Löhmer. Allerdings müssen auch zwei Spielerabgänge vermeldet werden, denn mit Philipp Halbauer und Franz Berger werden zwei Akteure das Wölfe-Team verlassen.

Moritz Gottsmann kam 2022 zu den Wölfen und geht somit in seine dritte Saison bei den Schönheider Wölfen. Mit jeder Spielzeit konnte Moritz sein Leistungsvermögen steigern und ist so zu einer festen Größe in der Wölfe-Defensive geworden.

Yannek Seidel ist schon seit 2019 im Team und etablierte sich schnell zu einem echten Leistungsträger. Seine offensiven Stärken stellte der 25-Jährige vor allem in den letzten beiden Spielzeiten unter Beweis, als ihm in insgesamt 57 Spielen stolze 43 Tore und 67 Assists gelangen.

Roy Hähnlein ist nicht nur Leistungsträger, sondern gleichzeitig auch ein wichtiger Führungsspieler im Team von Coach Sven Schröder. Mit seinen Erfahrungen kann der inzwischen 37-Jährige die jungen Spieler führen und macht mit seiner nunmehr zehnten Saison im Wölfe-Trikot seine Dekade im Wolfsbau voll.

Gar in seine elfte Spielzeit bei den Wölfen geht Yannick Löhmer. Mit nur einer Unterbrechung schnürt der 1,99 Meter-Hüne seit 2013 seine Schlittschuhe im Wolfsbau und gehört damit fast schon zum Etat und ganz sicher zu einer festen Größe in der Verteidigung.

Zum Eishockey-Geschäft gehören, neben Neuzugängen und Vertragsverlängerungen, aber auch Spielerabgänge. Und so werden mit Philipp Halbauer und Franz Berger zwei Akteure die Schönheider Wölfe verlassen. Nach seiner Profikarriere in Crimmitschau und Halle wollte Philipp Halbauer in der vergangenen Saison in Schönheide noch einmal sein Potenzial zeigen, konnte aber aufgrund von krankheits-, berufsbedingten und privaten Gründen leider nur elf Partien für die Wölfe absolvieren. Es war absehbar, dass sich der zeitliche Aufwand im Job und mit dem Eishockeysport nicht mehr vereinbaren lässt, wonach der 27-Jährige Verteidiger nun seine aktive Laufbahn beenden wird.

Auch Franz Berger wird nach sechs Spielzeiten die Schönheider Wölfe verlassen. Mit jungen 18 Jahren nach Schönheide gekommen, konnte der gebürtige Werdauer allerdings sein Leistungspotenzial im Laufe der letzten Jahre nicht steigern, wonach auch eine Weiterentwicklung für Wölfe-Coach Sven Schröder nicht erkennbar war und der 2018 begonnene Weg nun leider endet.

Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Philipp und Franz für ihre Zeit in Schönheide und wünschen Beiden für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute!

Wölfe-Coach Sven Schröder zu den Vertragsverlängerungen: „Ich freue mich, dass wir mit allen vier Verteidigern verlängern konnten. Sie bringen eine große Qualität in unsere Defensive und teils auch in unsere Offensive. Moritz hat in seiner Entwicklung in der letzten Saison einen sehr großen Sprung gemacht. Roy und Yannick gehen mit ihrer Erfahrung als Leader auf und neben dem Eis voran und mit Yannek haben wir, meiner Meinung nach, den komplettesten Spieler der Liga in unseren Reihen.“