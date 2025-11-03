Wölfe mit starkem Auswärtsauftritt in Lauterbach

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Sonntagabend ihren beeindruckenden Saisonstart fortgesetzt und auch das Auswärtsspiel bei den Luchsen Lauterbach souverän mit 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) gewonnen.

Nach dem Erfolg am Samstag gegen die Eisbären Juniors Berlin feiert das Team von Trainer Sven Schröder damit ein perfektes 6-Punkte-Wochenende und übernimmt mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenspitze der Regionalliga Ost. Rund 25 mitgereiste Wölfefans unter den 356 Zuschauern sahen einen überzeugenden Auftritt ihrer Mannschaft. Foto: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe e.V.

Die Wölfe erwischten einen Traumstart. Bereits nach 39 Sekunden traf David Novotny zur frühen Führung. Selbstbewusst und mit viel Tempo setzten die Wölfe nach und nutzten ihre Überzahlsituationen eiskalt. Tomas Rubes (14.) und Ricco Warkus (17.) erhöhten jeweils im Powerplay auf 3:0 und sorgten für eine komfortable Pausenführung.

Auch im zweiten Drittel blieb Schönheide das spielbestimmende Team. Yannek Seidel stellte in Überzahl auf 4:0 (26.). Zwar gelang den Hausherren in einem Powerplay durch Michael Hodge der Anschluss (31.), doch nur acht Sekunden später stellte Valentino Weißgerber den alten Abstand wieder her und vollendete zum 5:1 (32.).

Im Schlussabschnitt verwalteten die Wölfe das Spiel clever und ließen defensiv kaum etwas zu. Die Luchse trafen erneut in Überzahl durch Julius Kranz zum 2:5 (51.), doch Kenneth Hirsch setzte gut zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt und besorgte mit dem 6:2 den Endstand.

Mit diesem überzeugenden Auswärtssieg unterstreichen die Wölfe ihre aktuell gute Form und gehen als Tabellenführer in die neue Woche. Am kommenden Samstag, den 08.11.2025, kommt es im Wolfsbau zum absoluten Topspiel gegen den amtierenden Meister FASS Berlin (Anbully 17:00 Uhr). Mehr Spitzenspiel geht aktuell nicht! Tickets für das Topspiel Wölfe vs. FASS gibt es bereits jetzt online unter:

https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe/eisho-schoenheiderwoelfe/4650953



