Wölfe mit glanzlosem Heimsieg gegen Eisbären Juniors
Eisbären Juniors BerlinSchönheider Wölfe

Wölfe mit glanzlosem Heimsieg gegen Eisbären Juniors

2. November 2025
Schönheider Wölfe - Eisbären Juniors / © Anna Löscher
Schönheide. (PM Wölfe) Mit einem am Ende deutlichen 6:1-(3:0, 1:1, 2:0)-Erfolg gegen die Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe am Samstagabend die nächsten drei Punkte im Wolfsbau eingefahren.

483 Zuschauer sorgten für eine gute Atmosphäre und sahen vor allem zu Beginn stark aufspielende Wölfe, die jedoch nach furiosem Auftakt einen Gang zurückschalteten.

Schon im ersten Drittel legten die Hausherren den Grundstein zum Sieg. Valentino Weißgerber (6.), 56 Sekunden später Tomas Rubes (7.) und Ricco Warkus (12.) trafen binnen kurzer Zeit und stellten früh auf 3:0. Die Wölfe dominierten das Geschehen bis dahin klar und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen.

Nach dem Traumstart schalteten die Wölfe jedoch sichtbar zurück, sehr zum Unmut von Coach Sven Schröder. Berlin kam dadurch besser ins Spiel und obwohl Lukas Lenk in Minute 32 auf 4:0 erhöhte, antworteten die Eisbären Juniors nur wenig später durch Ben Balzer (33.) mit dem 4:1. Vom Spielverlauf her hätte die Partie zu diesem Zeitpunkt durchaus enger stehen können.
Im Schlussabschnitt entwickelte sich weiter ein zerfahrenes Spiel mit zahlreichen Strafzeiten gegen die Wölfe. Über zehn Minuten agierten die Hausherren in Unterzahl, verteidigten jedoch stark und ließen keinen weiteren Gegentreffer zu. Stattdessen sorgten erneut Lukas Lenk (42.) und David Novotny (50.) für den 6:1-Endstand.

Unterm Strich war es vielleicht über 60 Minuten kein spielerischer Leckerbissen, aber am Ende eben ein souveräner Heimsieg mit 3 weiteren wichtigen Punkten.

Groß Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Schon am morgigen Sonntagmittag geht es für die Wölfe wieder in den Bus. Um 18:00 Uhr wartet auswärts in Lauterbach das Duell gegen die Luchse. Ziel, ein gutes Spiel zeigen und möglichst den nächsten Sieg einfahren, um das Doppel-Wochenende perfekt zu machen.

