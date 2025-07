WÃ¶lfe-Kader fÃ¼r die neue Regionalliga Ost-Saison 2025/2026 steht

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die Regionalliga Ost-Saison 2025/2026 steht.

Mit 4 Torhütern, 8 Verteidigern und 14 Stürmern gehen die Erzgebirger in die neue Spielzeit. Während sechs Spieler den Verein verlassen haben, konnten sieben Neuzugänge gewonnen werden. Wir haben mit Wölfe-Coach Sven Schröder über die Kaderplanung, die Ambitionen des Teams und seine Erwartungen an die neue Saison gesprochen.

Herr Schröder, der Kader für die neue Saison steht. Mit 26 Spielern – darunter 7 Neuzugänge – scheint der Wolfsbau gut gefüllt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Line-up für die neue Regionalliga Ost-Spielzeit?

„Hallo und Glück auf… Ich bin sehr zufrieden mit dem Kaderumbau. Es gab einige vakante Baustellen dieses Jahr, wie zum Beispiel die Torwartposition, da Niko Stark durch Job und Familienplanung etwas im Teamgefüge nach hinten rutschen wollte oder die Center-Positionen, da uns mit Richard Zerbst und Tom Berlin zwei Center verlassen haben. Dies haben wir mit dem erfahrenen Kevin Kopp im Tor und mit Kenneth Hirsch und David Novotny sehr gut kompensiert. Ich finde, dass der Umbau uns auf dem Papier erstens breiter und qualitativ stärker macht.“

Nach sechs Abgängen mussten Lücken geschlossen werden. Was erhoffen Sie sich von den Neuzugängen und welche Impulse sollen sie der Mannschaft geben?

„Ich erhoffe mir von den Neuzugängen vor allem frischen Wind, sportliche Qualität, konstant gute Leistungen und dass sie uns als Team besser machen.“

Wenn Sie auf die kommende Saison blicken: Wo sehen Sie Ihre Mannschaft leistungstechnisch und wie ambitioniert gehen Sie in den neuen Wettbewerb?

„Das wird sich zeigen, da wir wie immer als eines der letzten Teams in die Vorbereitung und letztendlich auch in die Liga starten werden.“ Zunächst steht im Vordergrund, die neuen Spieler auf und neben dem Eis zu integrieren. Dann benötigen wir noch einige Wochen, bis man erkennen und vorausschauen kann, wo der Weg hin geht. Aber ich sehe uns schon im vorderen Drittel der Liga.“

Die Liga ist stark und umkämpft. Welche Teams zählen für Sie zu den Hauptkonkurrenten im Kampf um die Top-Plätze und was formulieren Sie intern als erstes Saisonziel?

„Die Hauptkurrenten sind unser letztjähriger Finalgegner FASS Berlin und die Teams aus Lauterbach und Chemnitz. Aber auch Niesky, die Eisbären Juniors und Dresden können für Überraschungen sorgen. Als erstes Ziel gebe ich eine, mit unseren Möglichkeiten, gute Vorbereitung aus. Als zweites Ziel soll die Qualifizierung für die Playoffs sein und dann käme erst die Qualifizierung für das direkte Playoff-Halbfinale, heißt Platz 1 oder2. An erster Stelle stehen für mich aber die ersten 6-8 Wochen ab Mitte September, um mein Team dahingehend zu trainieren und zu formen.“

Vorbereitungsplan der Schönheider Wölfe steht

Ticketpreise bleiben unverändert

Die Schönheider Wölfe starten mit einem klar strukturierten Vorbereitungsplan in die Eishockeysaison 2025/2026. Aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme der Eisanlage im Schönheider Wolfsbau – voraussichtlich ab dem 8. September – bestreiten die Wölfe ihre ersten Trainingseinheiten und Testspiele in fremden Stadien.

Den Auftakt macht ein Trainingslager vom 12. bis 14. September im tschechischen Nejdek, das am Sonntag, 14.09.2025, um 13:30 Uhr, mit einem ersten Testspiel gegen den HC Rebel Mesto Nejdek abgeschlossen wird. Anschließend stehen zwei weitere Auswärtspartien auf dem Programm:

Samstag, 20.09.2025, um 17:30 Uhr beim EHC Bayreuth

Sonntag, 21.09.2025, um 18:00 Uhr beim ERSC Amberg

Die Heimpremiere vor heimischem Publikum im Wolfsbau findet am Wochenende vom 27./28. September statt.

Samstag, 27.09.2025, um 17:00 Uhr gegen den EHC Bayreuth

Sonntag, 28.09.2025, um 17:00 Uhr gegen den ERSC Amberg

Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Schönheider Wölfe am Samstag, 04.10.2025, um 17:00 Uhr die Ice Dogs vom EV Pegnitz.

Attraktive Ticketangebote für Fans

Für das Heimspiel-Doppelwochenende gegen Bayreuth und Amberg gibt es ein günstiges Kombiticket (Vollzahler: 15,00 Euro, Kinder: 8,00 Euro), welches ab dem 13.09.25 ausschließlich online unter https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe erhältlich ist.

Ab dem 30. August 2025 können zudem wieder Dauerkarten gebucht werden – ebenfalls nur online. Diese gelten für alle 12 Heimspiele der Hauptrunde und beinhalten zusätzlich alle drei Vorbereitungsspiele (Bayreuth, Amberg, Pegnitz) kostenlos.

Eintrittspreise bleiben stabil

Die Schönheider Wölfe setzen in der neuen Saison ein deutliches Zeichen für Fanfreundlichkeit. Die Eintrittspreise für Vorbereitungs- und Hauptrundenspiele bleiben im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Lediglich bei eventuellen Playoff-Spielen wird auf die Standard- und ermäßigten Tickets ein Zuschlag von 1,00 Euro pro Ticket erhoben.

Vorbereitung: Einheitlich: 9,00 Euro

Kinder-Ticket: 5,00 Euro

Hauptrunde: Standard-Ticket: 11,00 Euro

Ermäßigtes Ticket: 9,00 Euro

Kinder-Ticket: 5,00 Euro

Playoffs: Standard-Ticket: 12,00 Euro

Ermäßigtes Ticket: 10,00 Euro

Kinder-Ticket: 5,00 Euro

