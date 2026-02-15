Wölfe gewinnen letztes Hauptrunden-Heimspiel gegen Lauterbach

Schönheide. (PM Wölfe) Zum letzten Hauptrunden-Heimspiel in der Regionalliga Ost empfingen die Schönheider Wölfe am Samstagabend die drittplatzierten Luchse Lauterbach im heimischen Wolfsbau.

Vor 547 Zuschauern setzte sich der Tabellenführer am Ende verdient mit 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) durch, musste dafür jedoch lange kämpfen.

Die Wölfe erwischten einen Start nach Maß. Bereits nach gut zwei Minuten brachte Tomas Rubes die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur weitere zwei Minuten später erhöhte Florian Heinz auf 2:0 und sorgte damit eigentlich früh für klare Verhältnisse auf der Anzeigetafel. In der Folge blieb Schönheide auch spielbestimmend, ließ jedoch weitere gute Möglichkeiten ungenutzt. Gleichzeitig kamen die Gäste zunehmend gefährlich vors Tor, doch Wölfe-Goalie Kevin Kopp zeigte sich mehrfach aufmerksam und hielt seiner Mannschaft den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur ersten Pause.

Im Mittelabschnitt schlichen sich dann Nachlässigkeiten ins Spiel der Hausherren ein. Ein Überzahlspiel nutzten die Luchse durch Pasquale Demitrio Jr. zum 2:1-Anschlusstreffer (25.). Nur wenige Minuten später gelang Tobias Schwab nach einem Konter sogar der Ausgleich zum 2:2 (28.). Die Partie stand nun auf Messers Schneide. Schönheides Antwort folgte aber nur drei Minuten später.

Tomas Rubes stellte mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 31. Minute die Führung zum 3:2 wieder her. Bis zur zweiten Pause verhinderten beide Torhüter mit starken Paraden weitere Treffer.

Auch im Schlussdrittel bemühten sich die Gäste aus Hessen um den erneuten Ausgleich, doch Kevin Kopp blieb weiterhin sicher. In der 54. Minute sorgte schließlich David Novotny mit einem Alleingang für die Vorentscheidung zum 4:2. In der Schlussphase nutzten die Wölfe ihre Chancen konsequent. Ricco Warkus traf im Powerplay zum 5:2 (59.), ehe Jan Meixner 39 Sekunden vor Spielende den 6:2-Endstand markierte.

Am Ende fiel das Ergebnis vielleicht um ein, zwei Tor zu hoch aus, doch die Wölfe belohnten sich für eine starke Anfangs- und Schlussphase mit drei immens wichtigen Punkten. Mit drei Zählern Vorsprung und einem Torverhältnis von +18 gegenüber FASS Berlin reist das Team von Coach Sven Schröder nun beruhigt zum letzten Hauptrundenspiel am morgigen Sonntag (Anbully: 16:00 Uhr im Welli) zu den Eisbären Juniors Berlin. Die Stimmen beider Trainer zum Spiel gab es auf der anschließenden Pressekonferenz, welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://youtu.be/DZh_g9gJI_A zu sehen ist.

