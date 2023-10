WÃ¶lfe gewinnen Kukla-Abschiedsspiel gegen Pegnitz

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Wochenende erfolgreich gestalten können. Das Team von...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Wochenende erfolgreich gestalten können.

Das Team von Coach Sven Schröder gewann am Samstag vor 326 Zuschauern im heimischen Wolfsbau die Begegnung gegen den EV Pegnitz durch Tore von Kamil Hajsman, Florian Heinz und Tomas Rubes (2) mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Die Partie war gleichzeitig das Abschiedsspiel für Petr Kukla, welcher insgesamt elf Jahre für die Wölfe auf Torejagd ging.

Vor der Partie und auf Einladung des Vorstandes des Schönheider Wölfe e.V. durften die Vereinsverantwortlichen am Samstag auch den Landrat des Erzgebirgskreises Herrn Rico Anton, Herrn Eric Dietrich (Mitglied des Sächsischen Landtags für die CDU-Fraktion und den Erzgebirgskreis) und Frau Antje Schürer (Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Schönheide) begrüßen. Anlass für die Einladungen war unter anderem auch die erneute Problematik rund um das Aufeisen im Wolfsbau, welche nun schon im zweiten Jahr in Folge zum Kraftakt wurde. Nur durch die Unterstützung des Schönheider Gemeinderates, des Landratsamtes unter Leitung von Herrn Anton und durch die Beratung weiterer Personen, wie Herrn Eric Dietrich, konnte das Aufeisen per Gemeinderatsbeschluss erwirkt werden. Dafür bedankt sich die Vereinsführung der Schönheider Wölfe rechtherzlich beim Gemeinderat der Gemeinde Schönheide, beim Landrat des Erzgebirgskreises Herrn Rico Anton und seiner Kollegen aus dem Landratsamt, sowie beim Landtagsabgeordneten Herrn Eric Dietrich und allen weiteren Beteiligten für Ihre Unterstützung und Beratung. Frau Schürer, Herr Anton und Herr Dietrich fanden dann auch die passenden Worte vor allem an die politischen Entscheidungsträger in der Gemeinde und an die Eishockeyfans im Wolfsbau. O-Ton aller war, dass Erleichterung herrscht, dass das Aufeisen realisiert werden konnte und so die fast 90-jährige Eishockey-Tradition in Schönheide ihre Fortführung findet. Als Aushängeschild der Gemeinde Schönheide müssen auch in Zukunft alle an einem Strang ziehen, um den Eishockeysport in Schönheide zu erhalten und „es muss immer Geld da sein für den Sport“, so Herr Landrat Rico Anton, was mit tosendem Applaus von den Fans im Wolfsbau honoriert wurde.

Dem Anlass entsprechend waren dann auch vor dem eigentlichen Spiel die Emotionen noch einmal groß. Zwar konnte Petr Kukla aufgrund einer Rückenverletzung nicht wie geplant selbst noch einmal auflaufen, doch dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Unter großem Beifall hielt Stadionsprecher Heiko Haußmann die Laudatio für Petr Kukla und auch Wölfe-Coach Sven Schröder fand passende Worte für seinen ehemaligen Topstürmer. Petr Kukla selbst war dann doch etwas angefasst von der Atmosphäre und bedankte sich schon fast etwas schüchtern bei Vorstand, Trainer und „seiner“ Mannschaft, besonders aber bei allen Fans und Freunden, welche er im Laufe der Zeit gewonnen hat, für unglaublich schöne elf Jahre. „Ich habe immer gesagt, der Wolfsbau ist mein Haus. Und das wird auch immer so bleiben! Vielen Dank für Alles!“ Die Fans hatten dann in den Drittelpausen obendrein noch die Möglichkeit drei signierte Original-Schläger und ein Sondertrikot von Petr Kukla zu ersteigern. Dafür griffen seine Anhänger teilweise tief in die Tasche und auch Petr selbst hatte als Mitbegründer der „Hockey Academy #88“ in Tschechien noch eine Überraschung parat, als er einen Scheck in Höhe von 500 Euro und 11 Hockey Academy #88- Mützen zum Verkauf im Fanshop als Abschiedsgeschenk im Gepäck hatte. Insgesamt kam ein Erlös von 1.215,00 Euro zusammen, welcher komplett an die Nachwuchsabteilung der Schönheider Wölfe geht.

Vielen Dank dafür an die Fans und natürlich „Díky za všechno, Petr Kukla!“

