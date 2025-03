WÃ¶lfe gewinnen Halbfinalkrimi in der VerlÃ¤ngerung gegen Luchse

Schönheide. (PM Wölfe) In einem hochspannenden und nervenaufreibenden Playoff-Halbfinale sicherten sich die Schönheider Wölfe am Samstagabend vor 592 begeisterten Zuschauern im heimischen Wolfsbau einen knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Luchse Lauterbach.

Mit diesem Erfolg übernehmen die Erzgebirger in der „Best-of-Five“-Serie die 2:1-Führung und haben morgen in Lauterbach die Chance, sich mit einem weiteren Sieg für das Meisterschaftsfinale zu qualifizieren.

Das Spiel begann für die Wölfe gut, als Yannek Seidel mit einer ganz starken Einzelleistung die Gastgeber in der 8. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Gäste aus Lauterbach ließen sich davon nicht beeindrucken und erzielten nur wenige Minuten später durch Mika Junker (12.) den 1:1-Ausgleich. Die Wölfe blieben jedoch weiter druckvoll und konnten in der 13. Minute durch Tobias Rubes im Powerplay erneut in Führung gehen – 2:1 für die Gastgeber.

Im zweiten Drittel übernahmen die Luchse phasenweise das Kommando und kamen in der 34. Minute durch Julius Kranz zum erneuten Ausgleich. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams leidenschaftlich um jeden Zentimeter Eis kämpften. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten fielen im dritten Drittel keine weiteren Tore, sodass es nach 60 Minuten mit einem 2:2 in die Verlängerung ging.

In der Overtime setzten die Wölfe schließlich den entscheidenden Nadelstich. In der 63. Minute nutzte Jan Meixner eine Überzahlsituation und traf zum vielumjubelten 3:2-Siegtreffer, der den Wolfsbau zum Beben brachte.

Mit dieser starken kämpferischen Mannschaftsleistung und dem Sieg in der Verlängerung haben sich die Wölfe den Matchpuck für das morgige Spiel in Lauterbach gesichert. Sollten die Schönheider auch dort erfolgreich sein, zieht das Team von Trainer Sven Schröder ins Meisterschaftsfinale ein. Sollte jedoch Lauterbach gewinnen, kommt es am kommenden Dienstag, den 18.03.2025, um 19:00 Uhr im Wolfsbau zum entscheidenden fünften Spiel.

