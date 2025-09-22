Wölfe gewinnen enge Partie in Bayreuth

Schönheide. (PM Wölfe) Eishockey bei über 30 Grad Celsius gibt’s nicht? Gibt’s doch! Wo in unserem Rathaus Schnappatmung wäre, ist es im halboffenen Eisstadion in Bayreuth möglich.

Dort waren heute die Schönheider Wölfe zu Gast und gewannen eine abwechslungsreiche und enge Partie beim bayrischen Landesligisten EHC Bayreuth mit 7:6 (3:2, 1:3, 3:1).

Die Wölfe fanden bei sommerlichen Temperaturen zunächst deutlich besser ins Spiel und führten nach 9 Minuten und durch die Tore von Lukas Lenk und Tomas Rubes schnell mit 2:0. Doch die Hausherren hatten passende Antworten parat und glichen die Partie bis zur 16. Minute zum 2:2 aus. Zwei Sekunden vor Ende des ersten Drittels holten sich die Erzgebirger jedoch die Führung zurück. Tomas Rubes traf in Überzahl zum 3:2-Pausenstand.

Im Mittelabschnitt hatte Bayreuth die besseren Szenen und glich in der 27. Minute zum 3:3 aus. Zwar erzielten die Wölfe nur zwei Minuten später im Powerplay durch Kapitän Roy Hähnlein das 4:3, doch bis zum zweiten Pausentee trafen die Tigers noch zweimal und so gingen die Gastgeber selbst mit einer 5:4-Führung in die Kabine.

Auch im Schlussdrittel wog das Spiel hin und her. In der 41. Minute gelang Florian Heinz in Überzahl der 5:5-Ausgleich. Fünf Minuten später legte Bayreuth wieder vor und zog mit 6:5 in Front. Den längeren Atem hatten aber dann doch die Wölfe, welche sich mit einem Doppelschlag in der 47. Minute und durch die Treffer von Tomas Rubes und Kevin Piehler den 7:6-Auswärtssieg holten.

Viel Zeit für Erholung bleibt nicht. Bereits Sonntag, den 21.09.25, um 18:00 Uhr geht’s für die Wölfe schon weiter, wenn das Team von Coach Sven Schröder beim ERSC Amberg sein letztes Auswärts-Testspiel bestreitet.

Nächstes Wochenende heißt es dann endlich… Eishockeyzeit im Wolfsbau.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!