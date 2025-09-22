Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe B EHC Bayreuth Wölfe gewinnen enge Partie in Bayreuth
EHC BayreuthSchönheider Wölfe

Wölfe gewinnen enge Partie in Bayreuth

22. September 20251 Mins read27
Share
Die Schönheider Wölfe gegen Bayreuth - © Michelle Gerisch
Share

Schönheide. (PM Wölfe) Eishockey bei über 30 Grad Celsius gibt’s nicht? Gibt’s doch! Wo in unserem Rathaus Schnappatmung wäre, ist es im halboffenen Eisstadion in Bayreuth möglich.

Dort waren heute die Schönheider Wölfe zu Gast und gewannen eine abwechslungsreiche und enge Partie beim bayrischen Landesligisten EHC Bayreuth mit 7:6 (3:2, 1:3, 3:1).

Die Wölfe fanden bei sommerlichen Temperaturen zunächst deutlich besser ins Spiel und führten nach 9 Minuten und durch die Tore von Lukas Lenk und Tomas Rubes schnell mit 2:0. Doch die Hausherren hatten passende Antworten parat und glichen die Partie bis zur 16. Minute zum 2:2 aus. Zwei Sekunden vor Ende des ersten Drittels holten sich die Erzgebirger jedoch die Führung zurück. Tomas Rubes traf in Überzahl zum 3:2-Pausenstand.

Im Mittelabschnitt hatte Bayreuth die besseren Szenen und glich in der 27. Minute zum 3:3 aus. Zwar erzielten die Wölfe nur zwei Minuten später im Powerplay durch Kapitän Roy Hähnlein das 4:3, doch bis zum zweiten Pausentee trafen die Tigers noch zweimal und so gingen die Gastgeber selbst mit einer 5:4-Führung in die Kabine.

Auch im Schlussdrittel wog das Spiel hin und her. In der 41. Minute gelang Florian Heinz in Überzahl der 5:5-Ausgleich. Fünf Minuten später legte Bayreuth wieder vor und zog mit 6:5 in Front. Den längeren Atem hatten aber dann doch die Wölfe, welche sich mit einem Doppelschlag in der 47. Minute und durch die Treffer von Tomas Rubes und Kevin Piehler den 7:6-Auswärtssieg holten.
Viel Zeit für Erholung bleibt nicht. Bereits Sonntag, den 21.09.25, um 18:00 Uhr geht’s für die Wölfe schon weiter, wenn das Team von Coach Sven Schröder beim ERSC Amberg sein letztes Auswärts-Testspiel bestreitet.

Nächstes Wochenende heißt es dann endlich… Eishockeyzeit im Wolfsbau.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

2762
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Innsbrucker Haie: Ungarn diesmal keine Reise wert

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Schönheider Wölfe

Duell der Wolfsrudel geht an Schönheide

Die Schönheider Wölfe waren am Mittwochabend in der Netzsch-Arena in Selb zu...

By18. September 2025
Schönheider Wölfe

Schönheider Wölfe verlieren ersten Test in Nejdek

Schönheide. (PM Wölfe) Zum Abschluss des dreitägigen Trainingslagers im tschechischen Nejdek, stand...

By15. September 2025
Schönheider Wölfe

Schönheider Wölfe starten am 11. Oktober in Niesky

Schönheide. (PM Wölfe) Die Vorfreude auf die neue Spielzeit steigt: Der offizielle...

By6. August 2025
Schönheider WölfeTransfermarkt GER

Wölfe-Kader für die neue Regionalliga Ost-Saison 2025/2026 steht

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die Regionalliga Ost-Saison...

By11. Juli 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten