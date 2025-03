WÃ¶lfe gegen Joker: Wer holt sich den ersten â€žMatchpuckâ€œ?

Selb. (PM Wölfe) Im Kampf um den Klassenerhalt zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Selber Wölfen steht es 1:2.

Die Allgäuer benötigen insgesamt 3, die Porzellanstädter 4 Siege, um die Serie für sich zu entscheiden. Wer die Partie am Sonntag (17:00 Uhr in der NETZSCH Arena) gewinnt, kann am Dienstag bereits den Sack zumachen.

Formkurve

Die Selber Wölfe haben ihre starke Leistung vom vergangenen Sonntag zuhause auch am Freitag beim ESV Kaufbeuren bestätigen können und gewannen knapp mit 2:1. Neben dem zweifachen Torschützen Smith ragten noch Torhüter Carr als auch Kapitän Hördler aus einer kämpferisch sehr starken Mannschaftsleistung heraus. Mangelnden Einsatz kann man dem Wolfsrudel in den letzten beiden Partien definitiv nicht vorwerfen.

Statistik

In den Special Teams sind die Selber Wölfe dem ESV Kaufbeuren in der Serie bislang überlegen. Die Porzellanstädter überstanden 86,4 Prozent ihrer Unterzahlsituationen schadlos und nutzten 16,7 Prozent ihrer Powerplays zu einem Treffer. In Toren ausgedrückt sind das drei Treffer bei 18 Überzahlsituationen und drei Gegentreffer bei 22 Unterzahlsituationen.

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Maxim Fischer, Josh Winquist und Adam Kiedewicz stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Joel Hofmann wird krankheitsbedingt nicht einsatzfähig sein. Colin Campbell hat seine Sperre zwischenzeitlich verbüßt und steht wieder zur Verfügung.

Modus/Spielwertung

Erneut müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf einen leicht abgeänderten Modus in den Playdowns einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Kaufbeuren) gegen Platz 14 (Selb) antreten und der 12. (Crimmitschau) spielt gegen den 13. (Regensburg). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Da Kaufbeuren aber nach der Hauptrunde mehr als 10 Punkte Vorsprung vor den Selber Wölfen hatte, genügen den Allgäuern 3 Siege, um die Runde für sich zu entscheiden. Die Porzellanstädter müssen hingegen derer 4 erringen. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine/Tickets

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 07.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 7:2

So, 09.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren 4:3

Fr, 14.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 1:2

So, 16.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren

Di, 18.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe

Fr, 20.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren (sofern notwendig)

Für die Heimspiele gegen den ESV Kaufbeuren gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie an der Abendkasse. Die Abendkasse und die Pforten zur NETZSCH Arena öffnen immer eine Stunde vor Spielbeginn.

