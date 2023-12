WÃ¶lfe Freiburg gastieren im Sahnpark

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am heutigen Donnerstagabend ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2023 bestreiten. Dabei treffen die Schützlinge von...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am heutigen Donnerstagabend ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2023 bestreiten.

Dabei treffen die Schützlinge von Cheftrainer auf die Wölfe Freiburg (28.12.2023 – 20.00 Uhr). Nach der Derbyniederlage in Selb wollen sich die Westsachsen mit einem Erfolgserlebnis im Sahnpark verabschieden.

Für die Spieler der Eispiraten ging es nach der 1:4-Derbyniederlage in Selb darum, schnellstmöglich von Enttäuschung auf Wut umzuschalten und ein Feuer zu entfachen, mit welchem man heute in das letzte Heimspiel des Kalenderjahres 2023 geht. Mit einem offenen Brief von Mannschaftskapitän Mario Scalzo folgte zudem auch eine klare Ansage, die als Hallo-Wach-Effekt für alle Spieler und Fans zu verstehen sein dürfte. Mit einem Sieg über den heutigen Gegner, den EHC Freiburg, sollen nicht nur die Wogen in Form einer Wiedergutmachung geglättet werden, sondern auch zum Ende des Jahres ein Spitzenplatz in der DEL2-Tabelle beibehalten werden.

Dabei kann Cheftrainer Jussi Tuores wieder auf einen vollen Kader bauen. Zwar wird Scott Feser weiterhin nicht mit an Bord sein und wahrscheinlich erst nach dem Jahreswechsel sein Comeback geben, dafür kehrt Gregory Kreutzer nach seinem Einsatz für die Fischtown Pinguins am Dienstagabend nun zurück nach Crimmitschau.

Selbstbewusste Wölfe kommen nach Crimmitschau

Die Wölfe Freiburg, die als bisher einziges Team bereits 31 Partien in der DEL2 absolviert haben, stehen mit 40 Zählern aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Dabei konnten die Breisgauer in den letzten Spielen ordentlich Selbstvertrauen sammeln. Die drei letzten Begegnungen gegen Regensburg, Bad Nauheim und Krefeld konnte das Team von Timo Saarikoski allesamt für sich entscheiden.

Goldhelm und somit bester Scorer der Freiburger ist Parker Bowles. Der Kanadier konnte bereits 22 Tore selbst erzielen und 16 weitere Vorlagen beisteuern. In der internen Scorerwertung folgen dem Linksschützen der US-Amerikaner Nick Master (9 Tore, 16 Vorlagen) und Nikolas Linsenmaier (8 Tore, 14 Vorlagen). Seit Mitte Dezember wieder im Kader ist auch Patrik Cerveny. Der ehemalige Torhüter der Eispiraten zog sich im März dieses Jahres eine schwere Unterkörperverletzung zu und ist nun zurück zwischen den Pfosten.