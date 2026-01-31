Wölfe Freiburg empfangen in der Echte Helden Arena den EV Landshut

Freiburg. (PM EHCF) Das nächste Heimspiel der Wölfe in der DEL2-Saison 2025/26 findet am 41. Spieltag in der Echte Helden Arena gegen den EV Landshut statt.

Am Sonntagabend um 18:30 Uhr empfängt der EHC Freiburg den EV Landshut vor heimischem Publikum. Bei nur noch 12 ausstehenden Hauptrundenspielen gewinnt jeder Punkt an Bedeutung, um sich eine optimale Ausgangsposition für die Endrunde zu sichern.

Ausgangslage: Beide Teams befinden sich derzeit auf Formsuche. Die Landshuter konnten zwei der letzten fünf Spiele für sich entscheiden, darunter auch der 2:1-Erfolg am vergangenen Freitag gegen die Lausitzer Füchse. Bei den Wölfen sieht die Bilanz ähnlich aus: Nach dem 4:3-Erfolg in Weiden steht ebenfalls zwei Siege aus den letzten fünf Partien zu Buche. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Partie zusätzliche Bedeutung: Landshut kämpft weiterhin um die direkte Playoff-Qualifikation, während die Freiburger das Ziel verfolgen, zumindest vorübergehend an Tabellenplatz 11 anzuklopfen und Anschluss zu halten.

Die Statistik der bisherigen Duelle spricht klar für die Gäste: Keines der drei Aufeinandertreffen in dieser Saison konnte der EHC Freiburg für sich entscheiden. So eindeutig, wie es klingt, waren die Partien jedoch keineswegs. Alle Spiele wurden nur mit einem Tor Unterschied entschieden. Das Heimspiel in Freiburg sogar erst im Penaltyschießen. Am Sonntag will das Wolfsrudel nun den ersten Sieg gegen Landshut in dieser Saison einfahren und diese Bilanz verbessern.

Wissenswert: Für David Trinkberger und Lukas Mühlbauer wird das Duell zu einem ganz besonderen Spiel. Die beiden gebürtigen Landshuter durchliefen den EVL-Nachwuchs und stehen nun im Kader der Wölfe. Statistisch zeigt sich ein klarer Unterschied: Effizienz trifft auf Abschlussschwäche. Landshut schießt im Schnitt deutlich häufiger auf das gegnerische Tor (1276 zu 1059) und benötigt gleichzeitig weniger Torschüsse pro Treffer (9,5 zu 10,7), während Freiburg bei der Chancenverwertung weiterhin deutliches Steigerungspotenzial hat. Gegen das beste Überzahlspiel der Liga gilt es für den EHC Freiburg, besonders diszipliniert zu agieren und unnötige Strafzeiten zu vermeiden.

Kader-Update: Christian Billich feierte am Freitag nach längerer Verletzungspause sein Comeback und steht dem Wolfsrudel damit wieder zur Verfügung. Definitiv weiterhin ausfallen werden Julian Airich, dessen Saison verletzungsbedingt bereits beendet ist, sowie Maximilian Leitner. Hinter den Einsätzen der zuletzt angeschlagenen beziehungsweise erkrankten Sameli Ventelä, Shawn O’Donnell und Patrik Červený steht für das Heimspiel noch ein Fragezeichen. Ob einer von ihnen in den Kader zurückkehrt, wird sich kurzfristig entscheiden.

Stimme zum Duell: „Landshut ist ein starkes Team, das gerade über sein Überzahlspiel viel Druck erzeugen kann. Alle bisherigen Partien waren sehr eng, es hat nie viel gefehlt. Besonders Disziplin und volle Konzentration über 60 Minuten werden entscheidend sein, um die Punkte bei uns zu halten“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung:

Tickets für das Duell mit dem EV Landshut gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.

