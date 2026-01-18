Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schönheider WölfeTornado Niesky

Wölfe feiern deutlichen Heimsieg gegen Niesky

18. Januar 20261 Mins read38
© Eb Maedler Schönheider Wölfe
Schönheide. (PM Wölfe) Am Samstagabend wurden die Schönheider Wölfe im heimischen Wolfsbau ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht.

Vor 520 Zuschauern besiegte der Tabellenzweite das Schlusslicht der Regionalliga Ost, Tornado Niesky, deutlich mit 12:2 (2:0, 5:2, 5:0) und sammelte drei weitere wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.

Die Wölfe starteten druckvoll in die Partie und setzten früh ein Zeichen. Bereits in der 3. Minute eröffnete Jan Meixner den Torreigen zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Tomas Rubes in Unterzahl per Shorthander auf 2:0. Auch in der Folge blieb Schönheide spielbestimmend, ließ jedoch weitere gute Möglichkeiten ungenutzt, sodass es mit der Zwei-Tore-Führung in die erste Pause ging.

Der Mittelabschnitt begann optimal für die Gastgeber. Nach nur 51 Sekunden traf erneut Tomas Rubes zum 3:0. In der Folge schalteten die Wölfe jedoch einen Gang zurück, was Niesky durch den Treffer von Ronny-Lukas Gebert zum 3:1 bestrafte. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, Kenneth Hirsch stellte postwendend auf 4:1. Nach dem 4:2 durch die Gäste fand Schönheide endgültig zurück zur nötigen Konsequenz. Tomas Rubes mit seinem dritten Treffer des Abends, sowie zwei Tore von Ricco Warkus sorgten bis zur zweiten Pause für eine komfortable 7:2-Führung.

Im letzten Drittel spielte praktisch nur noch eine Mannschaft. Die Wölfe dominierten das Geschehen in allen Belangen und schnürten die Gäste tief in deren Drittel ein. Lukas Lenk, Florian Heinz, David Novotny (2) und Kevin Piehler schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Noch Glück für Niesky, vor seinem Treffer zum 9:2 traf allein Florian Heinz zuvor gleich dreimal nur Aluminium. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter 12:2-Kantersieg auf der Anzeigetafel.

