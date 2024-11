WÃ¶lfe duellieren sich mit Regensburg und Landshut

Freiburg. (PM EHCF) Ein Spiel jagt das Nächste für den EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga (DEL2) Mit vier Punkten aus den letzten...

Freiburg. (PM EHCF) Ein Spiel jagt das Nächste für den EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga (DEL2)

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen im Rücken trifft der EHC Freiburg in den nächsten beiden Punktspielen am kommenden Wochenende zum „Große-Spiele-Heimspiel“ auf die Eisbären Regensburg und misst sich auswärts beim Traditionsklub aus Landshut.

Der Meister ist zu Gast

Am Freitag um 19:30 Uhr treffen der EHC Freiburg und die Eisbären Regensburg auf dem Eis der Echte Helden Arena aufeinander. Der amtierende DEL2-Meister startete gut in die Saison, befindet sich aber seit einigen Wochen in einer regelrechten Krise. Neunmal in Folge konnten die Eisbären dabei keine Punkte mehr holen und rangieren damit auf dem elften Tabellenplatz. Besonders die Offensive rund um die Importstürmer Olle Liss, Corey Trivino und David Morley kommen mit nur 43 geschossenen Tore noch nicht richtig in Fahrt. Den letzten Sieg für die Regensburger gab es dabei ausgerechnet am 11. Oktober gegen Freiburg. Die Wölfe werden vor heimischem Publikum daher alles daran setzte sich für diese Niederlage zu revanchieren.

„Sponsor-of-the-Day“ für das Heimspiel am kommenden Freitag ist die Firma „Sensopart“.

Traditionsduell in Landshut

Die nächste Auswärtsreise führt das Rudel am Sonntag nach Landshut. Bereits um 16 Uhr messen wir uns dort mit dem EV Landshut. Für die Landshuter mit den beiden Ex-Freiburgern Nick Pageau und Tor Immo läuft es derzeit ordentlich. Besonders letzterer kann in 17 absolvierten Partien bereits beeindruckende 22 Scorerpunkte vorweisen und zählt damit zu den stärksten Offensivspielern der gesamten Liga. Mit 32 Punkten steht der EVL tabellarisch hauchdünn vor den Wölfen mit derzeit 31 Punkten. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison konnte der EV Landshut für sich entscheiden. Auch hier ist Wiedergutmachung für das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky angesagt.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

