Wölfe brauchen neue Goalies – EHC Freiburg gibt sieben Abgänge bekannt! Lynden McCallum bleibt im Breisgau

Freiburg. (PM Wölfe) De Wölfe verabschieden sich von mehreren Akteuren.

Mit Abschluss der laufenden Saison kommt es zu personellen Veränderungen im Kader. Mehrere Spieler, werden den Verein definitiv verlassen. Die Entscheidungen erfolgen im Zuge der sportlichen Ausrichtung mit Blick auf die kommende Spielzeit.

Patrik Cerveny: Nach fünf gemeinsamen Jahren endet die Zeit von Goalie Patrik Červený beim EHC Freiburg. Der 29-Jährige wechselte zur Saison 2021/22 von den Schwenninger Wild Wings in den Breisgau und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. Über mehrere Spielzeiten hinweg war er ein verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten und prägte das Spiel der Wölfe mit seiner Ruhe, Übersicht und Professionalität. Insbesondere nach Verletzungen kämpfte sich Červený stets eindrucksvoll zurück und stellte seine Qualitäten immer wieder unter Beweis. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit war er nicht nur sportlich, sondern auch innerhalb der Mannschaft ein wichtiger Bestandteil des Wolfsrudels.

Nach fünf Jahren voller Einsatz, Leidenschaft und unzähliger wichtiger Paraden im Trikot der Wölfe sagen wir „Danke“ und wünscht ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute.

Fabian Hegmann: Auch Torhüter Fabian Hegmann wird den Verein verlassen. Der 25-Jährige kam zur Saison 2024/25 von den Füchse Duisburg nach Freiburg und absolvierte in dieser Zeit 50 Spiele. Mit seinen Leistungen wusste er zu überzeugen, entschied sich jedoch gegen eine Vertragsverlängerung und wird seine Karriere an einem neuen Standort fortsetzen.

Christian Kretschmann: Der erfahrene Angreifer kam im vergangenen Sommer aus Krefeld und brachte seine Routine gewinnbringend ins Team ein. In 53 Partien sammelte er 16 Scorerpunkte und verlieh der Mannschaft in wichtigen Momenten Stabilität.

Travis Ewanyk: Der deutsch-kanadische Stürmer verlässt die Wölfe nach einer Saison wieder. Ewanyk kam kurz vor Saisonbeginn nach Freiburg und erzielte 24 Scorerpunkte in 54 Spielen.

Louis Majher: Auch der junge Louis Majher und der EHC Freiburg gehen künftig getrennte Wege. Aufgrund der personellen Situation rückte er in den Kader und konnte dabei wertvolle Erfahrungen sammeln.

Spencer Berry: Kurz vor Saisonende stieß Verteidiger Spencer Berry zum Team und unterstützte die Wölfe in drei wichtigen Spielen mit seiner Erfahrung.

Thore Weyrauch: Ähnlich wie Berry kam auch Thore Weyrauch in einer entscheidenden Saisonphase zum Team. Unvergessen bleibt sein wichtiger Overtime-Treffer im zweiten Spiel der Playdown-Serie gegen den ESV Kaufbeuren.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft im Trikot der Wölfe und wünscht ihnen für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg alles erdenklich Gute.

Nächster Top-Stürmer hält den Wölfen die Treue

Der EHC Freiburg setzt ein weiteres Ausrufezeichen in der Kaderplanung für die kommende Saison: Mit dem 26-jährigen Lynden McCallum bleibt eine wichtige Stütze im Offensivspiel auch weiterhin im Breisgau.

Der Kanadier stieß im Januar der abgelaufenen Saison als zusätzlicher Importspieler zum Wolfsrudel und wusste sofort zu überzeugen. In 14 Hauptrundenspielen sammelte der Angreifer starke 16 Scorerpunkte, darunter zehn Treffer. Mit einer Quote von 1,14 Punkten pro Spiel gehörte der Rechtsschütze (hauchdünn hinter Fabian Ilestedt, der ebenfalls bereits verlängert hat) zu den effektivsten Offensivspielern im Kader. Auch in den Playdowns zeigte McCallum seine Stärken und kam in drei Partien auf fünf Scorerpunkte, darunter drei Tore.

Sportdirektor Peter Salmik: „Bereits im Januar waren wir davon überzeugt, dass Lynden eine große Verstärkung für unseren Kader darstellt. Umso mehr freut es uns, was er uns auf dem Eis gezeigt und zurückgegeben hat. Dass er sich trotz zahlreicher Angebote für einen Verbleib in Freiburg entschieden hat, ist ein starkes Statement und zeigt, was hier gerade entsteht.“

Lynden McCallum ergänzt: „Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, im Sommer nach Freiburg zurückzukehren. In meiner Zeit hier habe ich die Stadt, den Verein und die Fans unglaublich schnell ins Herz geschlossen. Vor so leidenschaftlichen und unterstützenden Fans zu spielen, war eine großartige Erfahrung für mich. Ich freue mich darauf, in der kommenden Saison gemeinsam anzugreifen.“

Mit der Weiterverpflichtung von Lynden McCallum sichern sich die Wölfe erneut wichtige Qualität und Torgefahr für die kommende Spielzeit.