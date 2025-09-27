Wölfe behalten in engem Spiel gegen Lindau die Oberhand – Jonas Hördler sammelt Erfahrungen in Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe bleiben in der Erfolgsspur und gewinnen auch ihr zweites Heimspiel der Saison gegen starke Gäste aus Lindau.

Im ersten Drittel gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe sich beide Mannschaften im Mitteldrittel eher neutralisierten. Im Schlussdrittel ging es nochmals hin und her und die Begegnung blieb bis zur Schlusssirene spannend. Am Ende gewannen die Wölfe dieses enge Spiel aber keinesfalls unverdient und durften sich so über die nächsten drei Punkte freuen.

Munteres Drittel

Die Gäste vom Bodensee fanden gut in die Partie und hatten nach der ersten Chance von Gelke mehrere Abschlüsse zu verzeichnen. Beide Torhüter durften sich über mangelnde Beschäftigung nicht beschweren. Auf Seiten der Wölfe war es dann immer wieder der agile Lahtinen, der bei zwei Schüssen knapp an Filimonow scheiterte. Als die Islanders erstmals in Powerplay agierten, verteidigten die Wölfe stark und hatten die große Chance auf den Shorthander. Spitzner blockte einen Schuss, woraufhin Lahtinen den Puck im eigenen Drittel eroberte und auf dem Weg nach vorne zwei Gegenspieler stark ausspielte. An der Bande folgte dann ein überragender Pass in den Rückraum auf den nach vorne geeilten Gläßl, dessen Schuss den Pfosten touchierte. Wenige Augenblicke später erhielten die Wölfe ihr erstes Powerplay. Über Schutz und Lahtinen landete der Puck bei Tramm, der mit seinem platzierten Schuss über den Schoner von Filimonow hinweg für die Führung sorgte. Die Gäste blieben weiterhin aktiv und Weidekamp war das ein ums andere Mal gefordert. Bei einem gut vorgetragenen Angriff gelang Lindau der Ausgleich. Wucher legte ab und dessen Bruder sorgte mit einem satten und platzierten Schuss ins lange Eck für den Ausgleich. Keine zwei Minuten später die Antwort der Gastgeber.

Kuqi scheiterte mit seinem Schuss am Schoner von Filimonow, beim Abpraller war Valasek zur Stelle und hatte keine Mühe die neuerliche Führung für seine Farben zu markieren. Zwei Minuten vor Ablauf des Drittels hatten die Wölfe dann Glück, als Bender trocken abzog und dessen Schuss von der Unterkante der Latte zurück aufs Eis flog.

Islanders werden gefährlicher

Aus der verbliebenen Strafe konnten die Wölfe kein Kapital schlagen, ehe die Islanders im Anschluss zunehmend stärker wurden. Immer wieder kamen die Gäste gefährlich vors Tor der Wölfe, wo Weidekamp ein ums andere Mal in höchster Not gefordert war. Erstmals richtig Entlastung gelang den Wölfen dann wieder im Powerplay. Doch sowohl Schutz als auch Tramm scheiterten mit ihren Versuchen an Filimonow. Der Torhüter der Gäste wurde nun immer stärker und hielt sein Team im Spiel. Erst parierte er einen Alleingang von Klöpper und war auch gegen Lahtinen aus kurzer Distanz zur Stelle.

Gauch findet die Lücke

Bei vier gegen vier ging es ins Schlussdrittel, doch nennenswerte Chancen gab es auf beiden Seiten nicht. Nachdem sich Ziesche an der Bande durchsetzte, leitete er den Puck weiter auf Lahtinen, doch der Finne blieb vom Abschlusspech verfolgt. Vor Filimonow zielte er zu hoch und der Puck flog übers Tor. Kurze Zeit später zeigte Lahtinen dann aber seine Stärke in der Defensive. Als der Puck durch die Beine von Weidekamp trudelte, rettete der Stürmer stark kurz vor der Torlinie und bewahrte sein Team so vor dem Ausgleich. Selb erhöhte wenig später dann aber doch, als Gauch vor dem Tor den Puck erhielt, stark verzögerte und den Puck dann cool durch die Beine von Filimonow schob. Die Islanders steckten jedoch nicht auf. Ein Powerplay der Gäste verteidigten die Wölfe erneut gut, doch im Anschluss gelang Lindau der erneute Anschlusstreffer. Schneider ließ Weidekamp mit einem trockenen Schuss unters Dach aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Das Spiel schwappte hin und her, beide Mannschaften hatten immer wieder gute Momente. Erneut im Powerplay fanden die Wölfe keinen Weg an Filimonow vorbei. Als die Gäste in den letzten beiden Minuten dann den Torhüter zu Gunsten des sechsten Feldspielers opferten, wurde es nochmal brenzlig für die Wölfe doch mit Geschick brachten die Wölfe den Sieg ins Ziel.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Scherer) – Gläßl, Tramm, Ulrich, Gauch, Müller, Hördler, Kassay-Kezi – Spitzner, Schutz, Gelke, Kuqi, Nemec, Valasek, Klöpper, Lahtinen, Ziesche, Klughardt, Rubin, Körber, Doronin

EV Lindau Islanders: Filimonow (Salmik) – Bender, Tölzer, Müller, Lawlor, Bassler, Raaf-Effertz – Farny, Jezovsek, Busch, Marsall, Graffenthin, Elo, Feigl, Strodel, Sivic, Wucher, Schneider, Wucher

Tore: 9. Min. 1:0 Tramm (Lahtinen, Schutz; 5/4) 13. Min. 1:1 Wucher (Wucher) 15. Min. 2:1 Valasek (Kuqi, Ulrich) 46. Min. 3:1 Gauch (Klöpper, Lahtinen) 54. Min. 3:2 Schneider (Strodel, Sivic)

Strafzeiten: Selb 6; Lindau 10

Schiedsrichter: Lender, Altmann (Verhoeven, Ernst)

Zuschauer: 1.819

Der nächste Youngster bei den Selber Wölfen

Jonas Hördler geht seinen eigenen Weg – mit Unterstützung aus Familie, Team und Schule

Er stammt aus einer Eishockeyfamilie, hat bei den Eisbären Berlin das Schlittschuhlaufen gelernt und will nun in Selb durchstarten: Jonas Hördler ist das jüngste Mitglied im Wolfsrudel – und bereit, sich in der Oberliga zu beweisen.

Vom Eisbären zum Wolf

Jonas Hördler wurde der Eishockeysport in die Wiege gelegt. Opa Jochen, Vater Frank, Onkel David und der ältere Bruder Eric waren oder sind Eishockeyprofis. Auch der jüngere Cousin Levi jagt der schwarzen Hartgummischeibe hinterher. So zog es auch den mittlerweile 17-Jährigen als Kind aufs Eis. Er durchlief die Ausbildung bis zur U15 bei den Eisbären Berlin, ehe er vor zwei Jahren zusammen mit seiner Familie ins Fichtelgebirge zog. Seitdem schnürt er die Schlittschuhe für die Selber Wölfe Juniors und ab dieser Saison auch für die Profimannschaft der Selber Wölfe. In der Saisonvorbereitung konnte der Verteidiger die Verantwortlichen überzeugen, sodass er nun ganz offiziell mit einem Vertrag für das Oberligateam ausgestattet wurde.

Intensive Arbeit für optimale Weiterentwicklung

„Dass Jonas in dieser Saison die Chance bekommen soll, sich in der Oberligamannschaft zu zeigen und sich für Spielzeiten zu empfehlen, war schon im Sommer klar“, erläutert Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike und ergänzt: „Wie er diesen Schritt gemeistert und sich nahtlos eingefügt hat, war beeindruckend. Wir freuen uns darauf, ihn bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen zu können.“

Das Trainerteam der Selber Wölfe um Headcoach Felix Schütz wird sich intensiv mit dem Talent beschäftigen, um seine Entwicklung weiter zu fördern, wie der Selber Cheftrainer betont: „Jonas ist ein sehr talentierter junger Spieler, der seinen Weg machen wird. Das Trainerteam und ich wollen ihm jetzt helfen, den nächsten Schritt zu machen. Wir werden mit ihm – wie mit allen weiteren jungen Spielern im Kader – die nächsten Monate intensiv arbeiten. Meiner Meinung nach wird Jonas von Monat zu Monat besser werden. Er bringt jetzt schon eine gute Übersicht mit, ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und hat für einen Verteidiger extrem gute Hände.“

Von den erfahrenen Spielern profitieren

Jonas Hördler gibt sich sehr bodenständig, wenn er über sich selbst und über seine Ziele spricht: „Ich würde mich als einen sehr ehrgeizigen Spieler beschreiben, der in der Defensive alles dafür gibt, den Kasten sauber zu halten, und – wenn möglich – in der Offensive Akzente zu setzen. Mein persönliches Saisonziel ist es, mich – sowohl auf als auch neben dem Eis – so weit wie möglich zu entwickeln. Dabei möchte ich auch die Chance nutzen, von erfahrenen Spielern zu lernen.“ Als jüngstes Rudelmitglied hatte der talentierte Verteidiger keine Probleme, sich im Team einzufinden: „Es herrschte von Beginn an eine sehr familiäre Stimmung in der Mannschaft, was mir geholfen hat, mich schnell wohlzufühlen. Philip Ziesche kenne ich schon seit meiner Kindheit. Diese Tatsache hat mir sehr gutgetan, mich schnell zu integrieren.“ Die Mannschaft der Selber Wölfe ist eine Mischung aus einigen jungen Spielern, die – wie Jonas Hördler – ihre ersten Schritte im Senioreneishockey machen, als auch einigen erfahrenen Haudegen. Und der Austausch zwischen jung und alt scheint gut zu funktionieren, wie Jonas Hördler bestätigt: „Mir bedeutet es sehr viel, mit Dominik Müller zusammenzuspielen, da Dominik viel Erfahrung mitbringt und mir oft Tipps gibt, um mich zu unterstützen. Aber auch andere Spieler, unter anderem Stephan Tramm, geben uns jungen Spielern im Training viele Sachen mit, die ihnen in ihrer Karriere geholfen haben.“ Fachliche Unterstützung gibt es für den Linksschützen aber selbstverständlich auch aus dem kompetenten familiären Umfeld: „Ich bekomme eigentlich von allen aus der Familie Feedback nach den Spielen. Auch von meinem Bruder Eric. Das schätze ich sehr, da ich so immer ehrlich weiß, wo ich stehe.“ Während sich die meisten seiner Mannschaftskollegen voll auf Eishockey konzentrieren können, drückt Jonas Hördler parallel zum Sport weiter die Schulbank: „Schule und Eishockey zu verbinden ist sehr anspruchsvoll. Allerdings erhalte ich auch aus der Schule große Unterstützung, dass ich beides unter einen Hut bekommen kann. Dafür bin ich sehr dankbar!“

Selber Wölfe, Oberliga Süd – neu, zuletzt Selber Wölfe Juniors (U17 und U20)

Jonas Hördler

Geburtstag: 21.08.2008

Geburtsort: Berlin

Größe: 1,81 m

Gewicht: 74 kg

