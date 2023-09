Wochenende der Wahrheit für die Foxes – KAC und Asiago die nächsten Gegner

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Das kommende Wochenende ist für den HCB Südtirol von fundamentaler Wichtigkeit. Nach drei Niederlagen in Folge zieren die Foxes...

Bozen. (PM HCB) Das kommende Wochenende ist für den HCB Südtirol von fundamentaler Wichtigkeit.

Nach drei Niederlagen in Folge zieren die Foxes das Tabellenende und am Wochenende stehen die Begegnungen gegen den KAC und Asiago auf dem Programm. Dabei stehen sechs wichtige Punkte auf dem Spiel und die Weißroten müssen unbedingt die ersten Siege einfahren, um sich aus dem momentanen Tief zu erholen.

Freitag, 22. September, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr, ist der EC KAC zu Gast in der Sparkasse Arena. Das Duell der Meister, wie es auch des Öfteren genannt wird, war immer schon durch Spannung geprägt: die beiden Teams haben drei Mal in den Playoff und einmal in den Pre-Playoff die Schläger gekreuzt, viele Begegnungen waren durch Ausgeglichenheit und Taktik geprägt und endeten meistens mit einem knappen Ergebnis. Im Kärntner Team gab es im letzten Sommer nur wenige Veränderungen: drei wichtigen Abgängen, denen von Bukarts, Lessio und Ticar, stehen nur zwei Neuverpflichtungen gegenüber, die des Ex-Salzburgers Raphael Herburger, der nach drei Jahren in Lugano in die Heimat zurückgekehrt ist, und Jan Mursak: der Slowake Ex-NHL, KHL, NLA und SHL ist das neue Aushängeschild der Kärntner. Auf der Bank hat nach fünf Jahren und zwei Meistertiteln nicht mehr Petri Matikainen das Sagen, sondern der Kanadier Kirk Furey, der sich als Trainer des KAC Future Team bewährt hat. Auch der Saisonstart des KAC begann nicht nach Wunsch, denn es gab eine Niederlage gegen Red Bull. Die Österreicher haben bisher nur eine Begegnung ausgetragen und dürften daher frischer in den Beinen sein, doch für Bozen gibt es keine Ausreden mehr und das Ziel kann nur eines sein: vor dem eigenen Publikum wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Im letzten Jahr konnten die Foxes alle vier Spiele für sich entscheiden, davon zwei nach der regulären Spielzeit, alle Begegnungen endeten mit nur einem Tor Unterschied, dies spricht von der Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften.

Die Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano und im Vorverkauf an den Stadionkassen am Freitag von 13,00 bis 14,30 Uhr und ab 17,45 Uhr erhältlich.

Sonntag, 24. September, um 17:30 Uhr sind Frank & Co. im Odegar Stadion gegen Supermercati Migross Asiago im Einsatz. Im ersten „Großen Klassiker“ der Saison treffen die beiden Kellerkinder der Meisterschaft aufeinander: auch die Mannschaft von der Hochebene von Asiago hat die beiden ersten Begegnungen gegen Fehervar und Vorarlberg verloren und hat noch kein Tor erzielt. Beide Teams sind daher auf der Suche nach Punkten und Kontinuität, und gerade dies gibt diesem Match noch mehr Bedeutung als sonst: Bozen und Asiago haben nach einer langen Abstinenz erst wieder in der vergangenen Saison die Schläger in der ICE gekreuzt, dabei konnten die Foxes drei von vier direkten Begegnungen gewinnen. Die Mannschaft aus dem Veneto hat sich im letzten Sommer verstärkt, den Abgängen von Mahbod, Salinitri, Simpson, Rutkowski und Vallini stehen die Neuverpflichtungen des Torhüters Marco De Filippo, des Verteidigers Hunter Warner und der Stürmer Matteo Gennaro, William Rapuzzi und Alex Ierullo gegenüber.

Die Begegnung wird direkt über VB33 übertragen. Wichtige Information für die Bozner Fans, die das Spiel vor Ort verfolgen wollen: auf Anordnung des „Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive” und der Quästur von Vicenza sind bezüglich des Verkaufes der Eintrittskarten einige Maßnahmen getroffen worden. Diese können unter https://www.asiagohockey.it/news.aspx?idNews=3584 eingesehen werden.

Der Kader

Im Bozner Kader wird es keine Veränderungen zu den letzten Spielen geben, einzig Kris Pietroniro könnte wieder in die Mannschaftsaufstellung zurückkehren.

Freitag, 22. September, um 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Live auf https://live.ice.hockey

HCB Südtirol Alperia vs EC KAC

Sonntag, 24. September, um 17:30 Uhr – Odegar Stadion, Asiago – Live auf VB33

Supermercati Migross Asiago vs HCB Südtirol Alperia

