Eispiraten Crimmitschau

Wochenende der Gegensätze für die Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau

Wochenende der Gegensätze für die Eispiraten Crimmitschau

Westsachsen reisen nach Landshut und empfangen Bietigheim zum Family Day

16. Oktober 20252 Mins read76
Crimmitschaus Coach Jussi Tuores - © Sportfoto-Sale (DR)
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach zwei ordentlichen Auftritten am vergangenen Wochenende wartet auf die Eispiraten Crimmitschau nun ein echtes „Wochenende der Gegensätze“.

Am Freitag (17. Oktober, 19:30 Uhr) gastieren die Westsachsen beim aktuellen Tabellenführer EV Landshut, ehe am Sonntag (19. Oktober, 16:00 Uhr) der Family Day im Sahnpark gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers steigt. Tickets für das Heimspiel sind weiterhin online, an allen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

Rückblick: Gute Leistungen, aber nicht die volle Ausbeute

Das letzte Wochenende zeigte zwei Gesichter der Eispiraten. Auf den 3:0-Heimsieg gegen die Eisbären Regensburg folgte eine unglückliche 4:6-Niederlage bei der Düsseldorfer EG. Trotz einer engagierten Leistung nahmen sich die Crimmitschauer durch unnötige Strafen selbst die Chance auf Punkte. Dennoch: die Formkurve zeigt weiter nach oben – aktuell belegen die Eispiraten mit 13 Punkten Rang sieben der DEL2-Tabelle.

Nikolas Biggins zurück im Teamtraining – Hoffen auf Unterstützung aus Bremerhaven

Neben den beiden Langzeitverletzten Tim Lutz und Ralf Rollinger muss weiterhin Christian Schneider pausieren, für den erneut Lex Kasakow im Kader steht. Nikolas Biggins ist nach überstandener Erkältung ebenso ins Teamtraining zurückgekehrt wie Alex Vladelchtchikov, der wieder voll einsatzfähig ist. Des Weiteren könnten auch Justin Büsing und Rayan Bettahar von den Fischtown Pinguins noch in den Kader der Westsachsen rutschen

Auswärtskracher beim Tabellenführer Landshut

Mit dem EV Landshut wartet am Freitagabend die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga. Der Spitzenreiter hat aus acht Spielen beeindruckende 19 Punkte geholt und führt mit 34 erzielten Treffern auch die Torstatistik der DEL2 an. Zuletzt besiegte das Team von Trainerfuchs Uwe Krupp die Blue Devils Weiden (4:2) und die Krefeld Pinguine (5:3).
Für die Eispiraten wird es eine schwere, aber reizvolle Aufgabe. In der Vorsaison gab es in Landshut zwei Niederlagen (1:7 und 3:4 nach Overtime), diesmal soll das Topteam geärgert werden. Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Ex-Eispirat Tobias Lindberg, der zwei Jahre lang das Crimmitschauer Trikot trug und dabei auch als Kapitän voranging. Mit elf Punkten ist der Schwede aktuell einer der gefährlichsten Angreifer der Niederbayern – gemeinsam mit Landsmann Tor Immo und US-Stürmer Trevor Gooch. In der Defensive ragt der erfahrene Tscheche Stanislav Dietz heraus, während Jonas Langmann im Tor zu den besten Goalies der Liga zählt.

Schlusslicht Bietigheim kommt in den Sahnpark

Zwei Tage später steht dann das komplette Kontrastprogramm an: Beim Family Day empfangen die Eispiraten ab 16:00 Uhr die Bietigheim Steelers, die nach ihrem Wiederaufstieg aus der Oberliga Süd bislang einen schweren Start in die Saison erwischt haben. Zwei Punkte aus acht Spielen bedeuten aktuell den letzten Tabellenplatz. Zuletzt unterlagen die Steelers mit 1:5 gegen Regensburg und 2:4 gegen Bad Nauheim.

Unterschätzen darf man den Gegner aus Baden-Württemberg aber keineswegs: Die Mannschaft von Trainer Alexander Dück hat viele Spiele nur knapp verloren und gibt regelmäßig eine Vielzahl an Torschüssen ab – ligaweit der zweithöchste Wert nach Düsseldorf. Topscorer ist der US-Amerikaner Jack Dugan (6 Tore, 3 Assists), gefolgt von Routinier Tyler McNeely und Verteidiger Sören Sturm, der sich, ebenso wie Támas Kánya und Florian Mnich, sicher auf ein Wiedersehen im Sahnpark freut – alle drei trugen bereits das Eispiraten-Trikot.

Family Day: Eishockeyspaß für Groß und Klein

Der Heimspiel-Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Beim Family Day dürfen sich vor allem die kleinen Piraten-Fans auf zahlreiche Aktionen freuen: Kinder aus dem Kids Club begleiten das Team als Spalier aufs Eis, ein Nachwuchsfan darf sogar die Starting Six ansagen. Im Stadion warten bunte Stände mit Süßigkeiten, Kindertattoos, Mitmachaktionen und natürlich Maskottchen Crimmel, der wieder für strahlende Gesichter sorgen wird.

Der frühe Spielbeginn um 16:00 Uhr soll zudem vielen Familien den Stadionbesuch erleichtern – die Eispiraten rechnen erneut mit über 3.000 Zuschauern und rund 200 Gästefans aus Bietigheim.

Previous post Indians zu Gast im Tigerkäfig, bevor es zu den Alligators geht

