Wochen der Entscheidung brechen fÃ¼r den SC Riessersee an – Sonntag â€žTag der Schulen und Vereineâ€œ gegen Heilbronn, Dienstag in Stuttgart

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Fünf Spieltage vor Hauptrunden-Ende der Oberliga Süd hat sich bestätigt, was sich im Saisonverlauf angekündigt hatte: Die Liga-Tabelle ist dreigeteilt: Top-Etage, Erdgeschoß, Kellerkinder.

Auf den ersten vier Plätzen machen die Top-Clubs das Rennen um Platz 1 unter sich aus: Die DEL-2-Absteiger der vergangenen beiden Jahre, Bietigheim und Heilbronn stehen vor Deggendorf und Memmingen. Die unmittelbar dahinter liegenden Teams SC Riessersee, Tölzer Löwen, Höchstadt und Lindau kämpfen um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Die Teilnahme an den Pre-Playoffs ist für die etwas abgeschlagenen Teams auf den Rängen 9-13 alle noch machbar.

Die auf 5-8 platzierten SCR, ECT, Alligators und Islanders würde man im Normalfall „Verfolger“ nennen. Das verbietet sich aber angesichts des Abstands zu Platz 4 und der fehlenden Brisanz. Was nicht bedeutet, dass es im Tabellen-Mittelfeld nicht mehr spannend wäre – der Abstand zwischen Rang 5 und 8 beträgt nur mickrige vier Punkte! Kuriose Randnotiz: Der restliche Spielplan will es so, dass die vier Clubs im Ringen um Platz 5 und 6 überhaupt nicht mehr gegeneinander antreten, sondern nur gegen Top-Clubs oder „Kellerkinder“. Doch der Preis ist heiß: Bei direktem Erreichen der Playoffs vermeidet man die kräftezehrende Pre-Playoff.

Also stehen für Hunor Martons Männer, die am Freitag spielfrei haben, wichtige Aufgaben an: So haben sie am Sonntag bereits um 16:00 Uhr (!) im OEZ die Heilbronner Falken zu Gast. Es ist „Tag der Schulen und Vereine, Teil 2“. Der SCR bietet attraktive Ticketangebote: Kinder & Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre erhalten Sitzplatzfreikarten. Trainer, Lehrer und alle weiteren Vereinsmitglieder erhalten bei einer Vereins- oder Schulanmeldung (mindestens 5 Personen) über 50% Rabatt auf ihr Sitzplatzticket und zahlen nur € 10,00. Sportlich setzte es gegen die Falken bisher drei (jeweils deutliche) Niederlagen mit insgesamt 9:27 Toren. Favorit sind die Werdenfelser also nicht. Dass sie in der Underdog-Rolle erfolgreich sein können, haben sie jedoch schon bewiesen.

SCR-Goalie Mikey Boehm, unser aktueller Interview-Partner, wurde bereits im ersten Match gegen die Falken für Andi Mechel eingewechselt. Beide haben etwa gleich viele Spiele bestritten, eine klare Nummer 1 zwischen den Pfosten gibt es beim SC Riessersee nicht. „Natürlich möchte man als ehrgeiziger Sportler die Nr. 1 sein. Aber ich versuche immer locker und entspannt zu sein und das Beste aus der Situation zu machen.“ Zur Konkurrenz-Situation sagt er: „Im Training läuft es gut. Es gibt lustige Momente, aber die Seriosität darf nicht fehlen. Da kann es dann auch mal verbissen zugehen.“

Am Dienstag, den 11.02., geht es um 20:00 Uhr bei den Rebels Stuttgart um nichts weniger als drei dringend benötigte Punkte. Der Tabellenletzte ist jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Das 0:3 im Dezember auf heimischem Eis war für alle, die dem SCR zugetan sind, äußerst bitter. Boehm stand auch damals im Tor und musste von nur 17 Schüssen drei passieren lassen. Mittlerweile schätzt Mikey seine allgemeine Performance so ein: „Ich versuche mittlerweile den Schläger öfter einzusetzen und auch im Aufbauspiel sehe ich eine meiner Stärken. Im engen Raum um mein Tor herum aber muss ich lernen, mich noch besser zu bewegen, um noch mehr Tore zu verhindern.“

