Woche der Goalies beim ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Beide Keeper des ESC Kempten feiern in dieser Woche Geburtstag und eine Legende verlängert. Nachdem am Dienstag bereits Nationaltorhüterin und Neuzugang...

Kempten. (PM ESC) Beide Keeper des ESC Kempten feiern in dieser Woche Geburtstag und eine Legende verlängert.

Nachdem am Dienstag bereits Nationaltorhüterin und Neuzugang Jennifer Harß ihren Ehrentag gefeiert hat ist es heute bei Danny Schubert soweit, dem wir hier zu seinem runden Geburtstag natürlich auf das herzlichste gratulieren und alles Gute und eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison wünschen.

Schubert war der erste der seinen Vertrag bei den Sharks verlängert hatte, bereits an Weihnachten waren sich der Torhüter und die Verantwortlichen des Vereins einig und konnten die Entscheidung zu den Feiertagen veröffentlichen.

2018 kam der seit heute 30jährige nach einem Intermezzo beim EV Pfronten zurück zu seinem Heimatverein wo er seitdem auf konstant hohem Niveau überzeugt. Zur letzten Saison konnte er, auch mit akribischer Vorbereitung im Sommer, seine Leistungen noch steigern und war somit einer der wichtigen Eckpfeiler beim Aufstieg der Kemptener in die Bayernliga. Auch eine Verletzung zu Saisonbeginn konnte ihn nicht daran hindern schnell zurück ins Team zu kommen und eine erfolgreiche Saison zu spielen. Nun soll er für die Sharks auch in seiner ersten Bayernligasaison mit seinen Paraden ein starker Rückhalt sein.

Weiter mit an Bord bleibt auch die Kemptener Torwart Legende Markus Russler. Er steht als Co Trainer hinter der Bande und leistet im Verborgenen für den Headcoach wichtige Arbeit. Sehr wertvoll für die Sharks Familie ist auch sein Einsatz in der Ausbildung und im Training der Goalies aller Altersstufen. Mit seinem Knowhow und seinem speziell abgestimmten Training ist der Torwart Trainer ein wichtiger Baustein in allen Teams des ESC.