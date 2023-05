WM-Wahnsinn: DEB-Team schlägt die USA und zieht ins Finale ein – Harry Kreis: „Das ist eine unglaubliche Geschichte, die noch nicht zu Ende ist“

Tampere. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt im Halbfinale der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) und sichert sich einen Platz im Spiel um WM-Gold....

Tampere. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt im Halbfinale der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) und sichert sich einen Platz im Spiel um WM-Gold.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis schlägt die Mannschaft aus den USA mit 4:3 in der Overtime und zieht somit ins Finale der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft ein. Torschützen für die deutsche Auswahl waren Frederik Tiffels (13./ 68.), Maksymilian Szuber (17.) und Marcel Noebels (59.).

Bereits am morgigen Sonntag, den 28. Mai 2023, spielt das DEB-Team um 19:20 Uhr deutscher Zeit um den Weltmeistertitel.

• Moritz Müller führte das DEB-Team als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Marcel Noebels sowie Dominik Kahun.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Mathias Niederberger.

• Maksymilian Szuber darf sich über sein erstes WM-Tor freuen.

• Frederik Tiffels gelingt ein Doppelpack.

• Als bester deutscher Spieler wurde Mathias Niederberger ausgezeichnet.

• Als die drei besten deutschen Spieler des Turniers wurden Nico Sturm, Kai Wissmann und Moritz Seider geehrt.

• Die deutsche Nationalmannschaft sichert sich nach 70 Jahren wieder WM-Edelmetall.

• Zuschauerzahl in der Nokia Arena Tampere (FIN): 8.011

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Das Endspiel war irgendwie in greifbarer Nähe, das war uns bewusst. Aber jetzt sind wir wirklich im Finale und das ist unglaublich. Ich zwicke mich immer wieder, aber es ist wirklich wahr. Ich habe gerade in der Kabine die Spieler umarmt und die Freude ist einfach riesengroß. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Auch morgen werden wir wieder spielen um zu gewinnen.“

Stürmer Marcel Noebels: „Ich weiß noch nicht genau, ob ich das alles verstanden habe oder noch nicht. Diese Truppe hat es sowas von verdient, endlich mal etwas in den Händen zu halten. Ich bin unheimlich stolz ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Dieses Team glaubt einfach immer an sich, egal wie es steht und hat die körperliche und mentale Stärke sich immer wieder zurück zu kämpfen. Diese Medaille ist historisch für das deutsche Eishockey.“

Stürmer Parker Tuomie: „Ich bin einfach sprachlos. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf die Boys bin. Hierbei teilhaben zu dürfen, ist einer der unglaublichsten Erlebnisse meines Lebens. Unsere Führungsspieler Mo und Matthias haben uns immer wieder Stärke gegeben und wir haben einfach die ganze Zeit fest daran geglaubt, gewinnen zu können. Ich bin einfach so stolz darauf, was wir hier erreicht haben und morgen gehen wir dann den letzten Schritt.“

Halbfinal-Partie der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

27.05.2023 | 18:20 (dt. Zeit 17:20) | USA – Deutschland 3:4 OT (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Alle deutschen Spiele der IIHF WM 2023 und alle K.O.-Spiele werden live bei MagentaSport übertragen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

Das Finale wird live auf den SPORT1 Plattformen gezeigt.

